Mediji: Nole gradi hotel u Visokom

Novak Đoković (33) okreće se hotelijerstvu, a njegov prvi hotel biće u Visokom, u Bosni i Hercegovini, prenose srpski mediji.

Prošlosedmični boravak u mjestu nedaleko od Sarajeva Nole je iskoristio da ponovo napuni baterije na bosanskoj piramidi Sunca i u tunelima Ravne ispod nje, ali i da bi finalizovao kupovinu zemljišta na kojem će graditi smeštajno-ugostiteljski objekat.

Odluku da gradi hotel u Visokom prvi reket svijeta je donio zajedno sa porodicom jer se u julu, prilikom prve posjete piramidi, zaljubio u taj kraj, ali i spoznao isceliteljsku moć, koju ona ima. Zato je, prema saznanjima Srpskog telegrafa, ovaj put poveo suprugu Jelenu da se i ona uveri u blagodeti tog prirodnog fenomena prije nego što definitivno uđu u nov poslovni izazov.

"Novak se oduševio mestom Visoko, bosanskom piramidom i tunelima ispod nje, za koje kažu da dva sata provedenih u njima menjaju sedam dana oporavka na planini. On je to lično iskusio letos, posle preležane korone, jer se munjevito oporavio i počeo da se oseća bolje i fizički i duhovno. Odmah je osvojio Sinsinati masters, a osvojio bi i US open da mu nisu smestili skandal sa pogađanjem sudije. Tada je čvrsto rešio da bosansku piramidu i njenu snagu približi svima. Zato je kupio plac u Visokom, na kojem namerava da gradi hotel. Biće to moderan i luksuzan objekat, ali će cene biti pristupačne da bi u njemu mogao da boravi i naš običan čovek. Recimo, smeštaj za decu će biti potpuno besplatan", otkriva izbor Srpskog telegrafa dobro upućen u Novakove planove.

Da je opčinjen prirodnim fenomenom u Visokom, Novak ne krije. Ako je suditi na osnovu njegovih izjava prilikom prošlosedmiče posjete, namjera mu je da mu gosti budu svi kojima je potreban brz oporavak od svakodnevnih napora, a, prije svega, njegove kolege.

"Bosansku dolinu piramida smatram svojom drugom kućom. Pozvao bih sve sportiste da dođu ovamo, da provedu neko vreme u tunelima Ravne, koji su jako delotvorni na uvećanju kiseonika u plućima i direktno utiču na regeneraciju i oporavak", rekao je Novak u Visokom, gde je boravio u društvu domaćina i osnivača fondacije Dolina bosanskih piramida Sunca.