Mićić: Đurđevdan proslaviti u krugu porodice

​​Gradski štab za vanredne situacije savjetuje građane Bijeljine da sutrašnju slavu Đurđevdan obilježe u skladu sa preporukama Republičkog štaba – u krugu porodice, bez masovnijeg okupljanja, poručio je komandant Štaba za vanredne situacije Grada Bijeljina Mićo Mićić.

"Zbog virusa korona i dalje ostaje na snazi vanredno stanje i zabrana kretanja od 20.00 časova do 5.00 časova ujutro, a svima koji slave Đurđevdan čestitamo i molimo ih da ove godine svoju krsnu slavu obilježe uz prisustvo što manjeg broja ljudi, da održe disciplinu i ne naruše stabilnu epidemiološku situaciju koju imamo danima unazad", istakao je Mićić.

On je naglasio da je Gradski štab zadovoljan epidemiološkim stanjem u Semberiji i da je virusom korona i dalje zaraženo samo medicinska sestra, koja nema znakove oboljenja.

Trinaest ljudi je bolničkoj izolaciji, osam u kućnoma karantinu, a 325 lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji. Pod stručnim nadzorom Doma zdravlja je 49 osoba koje su smještene u karantin u Osnovnu školu „Vuk Karadžić“. U karantinu u Rači nalazi se jedno lice.

Govoreći o licima koja u Semberiju dolaze iz inostranstva, gradonačelnik Bijeljine je naveo da te osobe, bez izuzetka, moraju da provedu propisani broj dana u karantinu.

"To je naredba koju svi moraju da poštuju. Nakon osam dana u karantinu u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“, epidemiolozi im uzimaju uzorak, šalju na testiranje, i ako se pokaže da su negativni, otpuštaju se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana. Naša je sreća što do sada, od 259 pristiglih putnika, nismo imali nijednog zaraženog", istakao je Mićić i dodao da se danas očekuju rezultati za 14 lica iz ovog karantina.

Direktor Doma zdravlja Bijeljina Duško Milovanović naglasio je da je zabilježen veći broj dolazaka u ovu ustanovu i zamolio građane da poštuju procedure, ranije zakažu pregled telefonom, te da se obavezno jave na trijažne punktove, gdje će im biti izmjerena temperatura i uzeta izjava o kretanju.

"Ovo je veoma važno da se poštuje, kako bi izbjegli situaciju koja se događa u nekim zdravstvenim ustanovama u kojima raste broj osoblja i pacijenata koji su zaraženi virusom korona", dodao je Milovanović.

Pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Bolnici „Sveti Vračevi“ Mikajlo Lazić kaže da su od juče počele sa radom specijalističke i subspecijalističke ordinacije, ali sa smanjenim obimom rada.

"U Bolnici je do sada testirano 450 ljudi, čekamo još 56 nalaza, a jutros je uzeto 27 uzoraka, što od radnika Bolnice, što od pacijenata. PCR (PCR) laboratorija za detekciju kovida-19 je u završnoj fazi opremanja i očekuje se da bude otvorena sredinom mjeseca", rekao je Lazić.

U prethodna 24 časa granični prelaz Rača prešlo je 217 kamiona, a Pavlovića most 54 vozila, dok su Komunalna policija i pripadnici Policijske uprave Bijeljina kaznili 13 lica koja nisu nosila zaštitne maske i rukavice na javnim površinama.

Gradski štab za vanredne situacije odlučio je da produži radno vrijeme Zelene pijace, i to radnim danima od 7.00 do 16.30 časova, a vikendom od 7.00 do 14.00 časova.