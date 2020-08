Mićić i Košarac obišli pogone fabrike PASS

​BIJELJINA - Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac posjetili su danas pogon fabrike PASS u Ljeskovcu, gdje su sa direktorom ove kompanije Radom Maletićem razgovarali o prioritetima za dalji razvoj i nova zapošljavanja, te pustili u saobraćaj novoasfaltirani put u krugu fabrike.

Mićić je ovom prilikom zahvalio rukovodstvu PASS-a koje je u vrijeme kada se svijet suočava s pandemijom virusa korona uspjelo da proširi proizvodne kapacitete i zaposli nove radnike.

"Opredjeljenje Gradske uprave je da ovakvim firmama pomažemo u skladu s našim mogućnostima. Finansirali smo asfaltiranje puta u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka, kako bismo im omogućili bolju povezanost upravne zgrade i proizvodnih pogona. Na sastanku smo zaključili da ova fabrika, koja posluje u oblasti auto-industrije, ima problem i s priključenjem na magistralni put, pa smo, iako to nije naša nadležnost, predložili da im pomognemo u izradi projekta za izgradnju kružnog toka ili trećih putnih traka", poručio je Mićić.

On je dodao da je značajno to što PASS zapošljava veliki broj žena, kao i to što je ljudima u ovom dijelu Semberije omogućeno da žive od svog rada i da ne razmišljaju o odlasku u inostranstvo.

Ministar Košarac naglasio je da svako treba da cijeni napore pojedinaca i preduzeća koji zapošljavaju stotine radnika u vrijeme teških ekonomskih uslova na globalnom nivou.

"Ovdje je riječ o kompaniji koja trenutno zapošljava 836 radnika i posluje na prostoru površine 17.000 metara kvadratnih, a vrijednost poslova koje obavlja iznosi oko 40 miliona KM godišnje. Zato svi nivoi vlasti treba da im budu na usluzi, kao što grad Bijeljina pomaže kada je riječ o infrastrukturi. Danas smo, između ostalog, razgovarali o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, s obzirom na to da ova kompanija koristi velike količine lož ulja, a da plaćaju akcizu", rekao je Košarac.

Direktor PASS-a Rado Maletić naveo je da ovo preduzeće nije bilo mnogo pogođeno pandemijom virusa korona, jer se auto-industrija na globalnom nivou brzo oporavila.

"Čak smo uspjeli u aprilu da iz Njemačke i Poljske transportujemo do Ljeskovca 104 nova proizvoda na kojima radimo i zbog toga je došlo do preopterećenja kada je riječ o infrastrukturi. Trebaju nam novi radnici i svakodnevno ih zapošljavamo, ali potrebna nam je i nova elektromreža, putna mreža, više energenata, i zbog toga smo zahvalni ministru i gradonačelniku što su čuli naše zahtjeve i što će se potruditi da nam pomognu", istakao je Maletić i dodao da je cilj PASS-a da zaposli do 3.000 radnika.

Firma PASS iz Ljeskovca, kod Bijeljine, godinama uspješno proizvodi dijelove za automobile, cijevi za protok tečnosti, rezervoare i brizgaljke za pranje vjetrobranskih stakala.

Nakon sastanka u PASS-u, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i ministar Košarac posjetili su pogone Akcionarskog društva za proizvodnju i remont "Orao", gdje su sa direktorom ovog preduzeća razgovarali o ugovorenim poslovima i daljim planovima.

Sastancima u PASS-u i "Orlu" prisustvovali su i predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević i menadžer grada Bijeljina Predrag Jović.