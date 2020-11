Mićić nakon 15 godina izgubio na izborima: Petrović će imati moju punu podršku

BIJELJINA - Očito je da je Ljubiša Petrović u velikoj prednosti i da to neće promijeniti ni glasovi iz inostranstva. I ja mu čestitam na pobjedi. Želim mu od srca da nastavi ono što sam ja radio ovih 15 godina i od mene će imati potpunu podršku u tome, ako je bude tražio, rekao je Mićo Mićić, koji je nakon 15 godina izgubio mjesto gradonačelnika u Bijeljini.

Mićića, kandidata SDS Semberije, pobijedio je kandidat SDS-a Ljubiša Petrović.

On je naglasio da je dobro što je SDS Semberija druga politička snaga, te će zajedno sa SNSD i koaliconim partnerima imati stabilnu skupštinsku većinu.

"Jutros sam se čuo sa predsjednikom Dodikom i stabilna skupštinska većina nije upitna. I Petrović će imati našu podršku ukoliko bude htio sa sarađuje sa nama. Meni je i bio cilj i motiv saradnje i dogovora razvoj Grada Bijeljina i projekti u Semberiji. Nisam opterećen time da budem gradonačelnik, mislim o budućnosti Grada Bijeljine i naše djece", naglasio je Mićić.

Iza lošeg izbornog rezultata, ocjenjuje Mićić, stoji činjenica da su se koalicioni partneri opustili misleći da će on lako dobiti izbore i da ima veliku podršku.

"Mislim da je to i uticaj nekih medija, spekulacija, laži u koje su ljudi povjerovali. Vrijeme će pokazati šta je, ko i zbog čega radio. Nisam se pokajao ni jednog trenutka zbog svega što sam uradio. Bio sam 15 godina u službi građana Bijeljine i biću to opet ako to treba", naglasio je Mićić.

