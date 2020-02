Migranata u Tuzli sve više, donacija sve manje

TUZLA - Broj migranata u Tuzli svakim danom se povećava i trenutno ih ima oko 300, ali nema nikakvog sistemskog rješenja za njih. Volonteri i humanitarne organizacije poručuju da su na izmaku snaga i sredstava.

Migranti koji borave na autobuskoj i željezničkoj stanici u Tuzli nemaju nikakve uslove za boravak, spavaju pod vedrim nebom i u šatorima, a oblače ih i hrane volonteri, građani i humanitarne organizacije.

"Jako je teška situacija s obzirom na to da se broj migranata povećava. Kada je bilo 100-150 dnevno, to smo mogli podnositi. Sada se situacija usložnjava. Potrebne su nam donacije i sredstva da bismo ovo izdržali. Čak smo razmišljali da smanjimo na jedan obrok dnevno, ali nadamo se da neće doći do toga", kazao je Zijad Dardagan, koordinator "Merhameta", organizacije koja od početka migrantske krize dijeli migrnatima dva obroka dnevno.

Volonteri kažu da je postalo preteško pomagati migrantima jer ih je sve više, sredstava i donacija sve manje.

"Nedostaje hrane, obuće, šatora, svega. Bojim se da bi u narednom periodu mogla nastupati humanitarna kriza jer mi već sada nemamo sredstava koja im trebaju. Imate ljude koji ignorišu ovaj problem, imate one koji hoće pomoći i one koje apsolutno to ne zanima. Ovi ljudi su tu već dvije godine i mi treba nešto da poduzmemo", rekao je volonter Senad Pirić.

Među migrantima nalazi se i Daucha Farahi iz Avganistana, koji je zemlju napustio prije tri godine. Dvije godine je bio u Turskoj, a nakon Srbije i Grčke završio je u Tuzli.

"Bio sam dva mjeseca u Bihaću. Dva puta sam pokušao preći u Hrvatsku, ali nisam uspio. U Bihaću su veliki problemi. U Tuzli je bolje. Hladno je, ali dobro je", rekao je ovaj Avganistanac, koji želi ići u Italiju.

Prošle godine, prema podacima MUP-a TK, u Tuzli je registovano oko 11.000 migranata, mada volonteri tvrde da je taj broj veći jer nisu svi registrovani.