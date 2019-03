Migranti s telefonima u rukama okupirali centar Bihaća

BIHAĆ - Veliki broj građana Bihaća zatražio je od lokalne uprave da se onemogući korištenje besplatnog bežičnog interneta u centru tog grada, zbog velikog broja migranata koji se okupljaju i koriste te usluge.

"Nemam ništa protiv tih ljudi, ali ovo je zaista postalo nepodnošljivo. Svakim danom sve ih je više, a u posljednje vrijeme doslovno su okupirali gradsko središte i svi imaju mobitele u rukama. Jednostavno, ne osjećamo se više sigurno u vlastitom gradu", kaže jedan stariji Bišćanin.

Savjetnik gradonačelnika Bihaća Edin Moranjkić kaže kako je lokalna vlast prije deset godina uvela besplatni bežični internet, ali da je on ukinut prošle godine. "Ovdje se ne radi o našem internetu, već se radi o usluzi 'BH Telecoma', koji ima dvije bazne stanice u centru grada. Taj internet je aktivan negdje od Nove godine i na naš zahtjev da se on ugasi, dobili smo odgovor da ugovor traje do kraja marta", kaže Moranjkić.

Direktor poslovnice "BH Telecoma" u Bihaću Damir Midžić potvrdio je kako se radi o donaciji Međunarodne agencije za migracije (IOM), koja im plaća ove usluge i da ugovor o tome ističe krajem marta. Midžić nije mogao potvrditi da li će IOM produžiti ugovor, a odgovor na to pitanje nismo mogli dobiti ni u ovoj organizaciji koja brine o migrantima na području Unsko-sanskog kantona. Jedino što su nam potvrdili jeste da usluge besplatnog interneta migranti imaju i u prihvatnim centrima u kojima borave. Inače, poboljšanjem vremenskih prilika uočljiv je povećan broj migranata na području Bihaća. Predviđanja su da će njihov broj rasti u narednom periodu i pored toga što policija USK pokušava da im fizički onemogući dolazak na ove prostore. Gradske vlasti u Bihaću su ranije najavile kako ne mogu prihvatiti nove migrante i zatražile su od Ministarstva sigurnosti BiH da pismenim putem potvrdi da će preuzeti brigu o prihvatnim centrima u tom gradu u kojima su smješteni strani državljani.