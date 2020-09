Migranti zaposjeli šume oko Velike Kladuše

VELIKA KLADUŠA - U šumama oko Velike Kladuše migranti su formirali više divljih kampova i šatorskih naselja u kojima, prema tvrdnjama mještana, boravi više od hiljadu osoba.

Najveći takav kamp, gdje boravi oko 500 migranata, nalazi se u neposrdnoj blizini granice s Republikom Hrvatskom, a kako bi spriječili pristup vozilima, migranti na lokalne puteve koji vode na tu lokaciju postavljaju kamenje i druge prepreke.

Prema riječima novinara i publiciste, Esada Šabanagića, iz ovih kampova oni svakodnevno odlaze u gejm, odnosno pokušavaju ilegalno preći na teritoriju susjedne države, te potom nastaviti put ka svojim krajnjim odredištima i zemljama Evropske unije.

"Ovi kampovi nisu ništa novo ni neobično za stanovnike Velike Kladuše, jer se s tim susrećemo već nekoliko godina. I pored svih odluka i mjera koje se donose u cilju rješavanja migrantske krize može se konstatovati kako ona ne jenjava i da migranata ima sve više na području Velike Kladuše", kazao je Šabanagić.

Inače, treba podsjetiti kako su, u proteklim mjesecima u dva navrata migranti formirali šatorsko naselje na lokalitetu Polje, nekoliko kilometara od grada. Kamp se nalazio u neposrednoj blizini istoimenog naselja što je uzrokovalo proteste mještana, pa su šatori i druge improvizovane nastambe uklonjene po nalogu inspekcijskih organa i uz asistenciju policije. Međutim, migranti su potom odlučili da takve kampove formiraju u okolnim šumama i nepristupačnijim mjestima.

Prema informacijama iz policije u centru Miral trenutno je smješteno oko 800 korisnika i kapaciteti tog centra su potpuno popunjeni, dok je broj migranata koji se nalaze u Velikoj Kladuši i njenoj okolini nepoznat, ali se procjenjuje da ih je preko hiljadu.

Podsjetimo da je Općinsko vijeće u tom gradu dalo rok od deset dana za zatvaranje Mirala i da on ističe 27. septembra ove godine, ali je u ovome trenutku izvjesno kako do toga neće doći. Ukoliko se to ne dogodi, neformalna grupa građana zaprijetila je po isteku pomenutog roka ponovnim protestima, te blokadom Mirala i saobraćajnica koje vode u taj grad.