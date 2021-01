Milivojević: Srpska lista zadovoljna rezultatom, cilj ulazak u vlast

MOSTAR - Srpska lista "Ostajte ovdje - zajedno za naš Mostar" zadovoljna je rezultatom na lokalnim izborima jer će prvi put, nakon gotovo 30 godina, u Gradskom vijeću sjediti vijećnik koji će na istinski način zastupati interese srpske zajednice, a, u isto vrijeme, zalagati se za pravo i svakog drugog građanina i obnovu grada, izjavio je Srni nosilac ove liste Velibor Milivojević (SNSD), koji je osvojio mandat.

"Posebno zadovoljstvo nam predstavlja da je od osvojenih 2.587 glasova velika većina dobijena u samom gradu od ljudi koji žive na području Mostara", kaže Milivojević.

On navodi da su očekivanja bila mnogo veća kada je riječ o glasanju posredstvom pošte jer je zainteresovanost ljudi u inostranstvu bila velika.

"Očekivanja su bila da će tih glasova biti mnogo više, samim tim što je po spisku registrovanih Centralne izborne komisije BiH za glasanje putem pošte bilo mnogo više ljudi. Ostaje nejasno zašto ti ljudi nisu glasali i, ako jesu, šta je sa njihovim glasačkim materijalom. Tokom predizborne kampanje mnogo ljudi se obratilo jer nisu registrovani zbog raznih okolnosti, a veliki broj onih koji su se registrovali nisu dobili glasački materijal", kaže Milivojević.

Prema njegovim riječima, u Izbornom štabu liste "Ostajte ovdje - zajedno za naš Mostar" razmatra se mogućnost podnošenja žalbe za brojanje glasova pristiglih putem pošte i diplomatsko-konzularnih predstavništva.

Po okončanju svih žalbenih procesa, te potvrđivanju rezultata izbora, Milivojević navodi da će se krenuti u razgovore sa svim političkim subjektima koji imaju svoje vijećnike.

"Naš cilj je da uđemo u vlast. Svakako da bi i za Mostar bilo dobro da to bude stabilna skupštinska većina koja bi mogla na pravi način da se zauzme za pitanja svakog građanima i uvaži interese svih naroda u gradu na Neretvi. Dugoročno mislimo da bi to bilo najbolje rješenje i da bi u najkraćem periodu dovelo do razvoja grada i svakog građanina u njemu. Ono na čemu ćemo insistirati jeste da više niko nema potrebu da se bori za ravnopravnost i prava koja su zagarantovana Ustavom", naglašava Milivojević.

On očekuje da izabrani vijećnici uzmu u obzir složenost situacije u Mostaru i činjenicu da grad toliko dugo nije imao izvršnu vlast i preuzmu odgovornost da u najkraćem roku bude formirana vlast i počne da se radi.

Listu "Ostajte ovdje - zajedno za naš Mostar" za izbore u Mostaru prijavili su SNSD i SDS, a podršku su dala srpska udruženja, kao i institucije Republike Srpske i Srpska pravoslavna crkva.

Centralna izborna komisija BiH u nedjelju je objavila preliminarne rezultate izbora za Mostar koji su održani 20. decembra.