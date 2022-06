Miloradu Dodiku plaketa grada Doboja i 5.000 KM

DOBOJ - Odbornici u Skupštini grada Doboj na trenutak su zakopali ratne sjekire i jednoglasno usvojili odluku da najveće priznanje, plaketa grada uz iznos od 5.000 KM koje se dodjeljuje povodom 28. juna, Dana grada pripadne Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH.

Nagrada mu se prema odluci koju su danas na sjednici SG usvojili odbornici dodjeljuje zbog izuzetnog zalaganja i pomoći gradu Doboju.

Konkurs za dostavljanje prijedloga trajao je od 19. do 29. aprila, kaže Zoran Blagojević, potpredsjednik Skupštine (SNSD), objavljen je na sajtu grada, i svi su imali priliku da ih dostave, tako da je komisija nakon zasjedanja odlučila da najviše priznanje odlazi srpskom članu Predsjedništva BiH.

"Rukovodilo se onim doprinosom prema gradu Doboju koji su davani u proteklom periodu", izjavio je Blagojević.

Na opasku da ta odluka je izglasana jednoglasno, te da li je iznenađen s obzirom da u Skupštini grada imamo odbornike koji misle drugačije

odgovara da je očito da se zaista odradilo onako kako treba.

"Ja kažem svi su imali priliku da nominuju određene ličnosti, određena udruženja, predstavnike za određene nagrade i sve ono što je pristiglo zaista korektno se razmotrilo i oni, samo oni koji su doprinijeli u bilo kojem smislu gradu Doboju u proteklom periodu ti su i dobili nagrade, tako da i oni iz opozicionih stranaka nisu imali ništa protiv", izjavio je Blagojević.

Amblem grada uz iznos od po 3.000 KM dobila je Medicinska škola za izuzetan i trajan doprinos obrazovanju, zatim Srpska pravoslavna crkvena opština Doboj i Medžlis Islamske zajednice Doboj za doprinos očuvanju tradicije i kulture, te samostan Svete male Terezije za izuzetna zalaganja u oblasti humanitarnog rada.

Prije nego što je glasao za odluku Vedran Gligorić, odbornik SP-a se tokom diskusije obratio gradonačelniku Doboja Borisu Jeriniću.

"Rijetko, vrlo rijetko u ovim odlukama vidim nekog privrednika da ste nagradili amblemom. A zašto? Pa, zato što ste ugušili privredu, vaša vlast, pogotovo Vaš prethodnik je potpuno uništio privredu u Doboju. Sva ona privredna zona i sve industrije koje smo imali u Doboju, sve je ugušeno, pa ljudi odavde idu u Tešanj, i u Derventu da rade u privredi umjesto u Doboju. Nažalost, građani glasaju da idu autobusom u Tešanj i u Derventu, što je meni van svake pameti. Pa, možda treba razmišljati da se nekom nagradom ili amblemom nagrade privrednici iz Dervente i Tešnja što zapošljavaju toliko ljudi iz Doboja", rekao je Gligorić.

Dvije novčane nagrade od po 3.000 KM pripale su Marinu Kvaterniku, predsjedniku Skupštine Crvenog krsta Doboj, te Draganu Aladžiću, članu beogradskog Ansambla "Kolo".

Osim o nagradama i priznanjima odbornici su raspravljali o još 23 tačke dnevnog reda, između ostalog usvojena je odluka o novčanim naknadama članovima Gradske izborne komisije Doboj.

"Koje poslove obavljaju članovi GIK-a van izbornog perioda? Koji su to poslovi za koje ih narod ove zemlje, ovog napaćenog, pogotovo prostora plaća 270 KM, to je gotovo pola najniže plate, pa me zanima, zaista hoću da dobijem odgovor na to pitanje. Ako ga ne dobijem ovdje ja ću kazati da me Skupština kojoj pripadam izignorisala. Mogu li da dobijem opis posla, da ga ne tražim sama, da vidimo koje to oni teške poslove rade za ovu naknadu", zatražila je Olivera Nedić, odbornica PDP-a.