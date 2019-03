Ministarstvo nije dobilo inicijativu za raspuštanje SO Teslić

BANJALUKA - U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske rečeno je Srni da još nije zaprimljena inicijativa za raspuštanje Skupštine opštine Teslić, koju je juče uputio načelnik ove opštine Milan Miličević.

Iz Ministarstva je rečeno da Narodna skupština može na prijedlog Vlade raspustiti skupštinu ako je ispunjen jedan od više razloga predviđenih Zakonom o lokalnoj samupravi, među kojima je taj da nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ne bude opozvan.

Odluka o raspuštanju Skupštine sadrži razloge za raspuštanje i objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske", podsjećaju iz Ministarstva.

Iz Ministarstva ističu da je Izbornim zakonom Srpske propisano da Komisija za sprovođenje postupka opoziva načelnika sačinjava i podnosi Skupštini opštine izvještaj o rezultatima izjašnjavanja građana o provedenom postupku opoziva načelnika opštine, a Skupština opštine usvaja izvještaj te komisije i dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji, koja provjerava zakonitost odluke Skupštine opštine o usvajanju izvještaja Komisije, kao i cjelokupnog postupka za opoziv.

Iz Minstarstva navode da će, kada bude završena ova procedura, javnost biti blagovremeno upoznata.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević rekao je Srni da očekuje da Vlada Srpske već na prvoj sjednici proslijedi Narodnoj skupštini njegovu inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine, nakon što je dobio podršku građana tokom postupka opoziva koji je sproveden 3. marta.

Milićević je podsjetio da uskoro ističe odluka lokalne Skupštine o tromjesečnom privremenom finansiranju koja je usvojena nakon što odbornici u više navrata nisu prihvatili budžet za ovu godinu, iako je on u prijedlogu dobio saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske.

"Može se biti na odluci o privremenom finansiranju do šest mjeseci, jer je zakon predvidio da u tom roku lokalna skupština mora usvojiti budžet. Ako to ne usvoji, onda je to novi zakonski razlog za raspuštanje lokalnog parlamenta", rekao je Miličević.

Prema njegovim riječima, prije priče o budžetu, u skladu sa zakonom, na dnevnom redu Skupštine opštine Teslić mora da se nađe izvještaj Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine, što se na jučerašnjoj sjednici nije desilo.

Miličević je istakao da je na oglasnoj tabli opštine ova komisija objavila rezultate, nakon što su prošli žalbeni rok i procedure.