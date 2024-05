Ministri i načelnici se provozali sarajevskim tramvajem

SARAJEVO - Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je organizovalo vožnju novim sarajevskim tramvajem za sve partnere koji su učestvovali i učestvuju na projektima u Kantonu Sarajevo.

Vožnja je organizovana mjesec nakon što su tramvaji zvanično pušteni u saobraćaj, kako bi svim partnerima mogli prezentirati iskustva građana o novim tramvajima, kvalitet usluge, prve utiske o njihovim karakteristikama.

“Ponosni smo što Sarajevom voze novi tramvaji novom sarajevskom prugom, kupljeni su novcem svih građana i sigurni smo da će ovakva ulaganja u javni prevoz značajno poboljšati kvalitet života u Sarajevu. Zahvaljujem se svim pojedincima, institucijama i svim nivoima vlasti koji podržavaju razvoj Kantona Sarajevo i naše projekte”, izjavio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.

Naglašeno je da svi projekti koji se realizuju u Kantonu Sarajevo moraju proći proceduralne aktivnosti svih nivoa vlasti, ukoliko se realizuju iz međunarodnih kreditnih sredstava. Od ideje do realizacije potrebna je uključenost velikog broja institucija kako bi se projekti uspješno realizovali. Tokom realizacije svih projekata Ministarstvo je imalo i podršku velikog broja međunarodnih organizacija i ambasada.

Pored završene rekonstrukcije pruge od Ilidže do Marijin Dvora, nabavljenih novih tramvaja i trolejbusa, trenutno se gradi tunel Kobilja Glava, širi se tramvajska pruga do Hrasnice, kao i trolejbuska mreža do Vogošće. Takođe, u fazi je realizacija projekta adaptivno upravljanje saobraćajem, a u narednom periodu se očekuje i obnova trolejbuskog i tramvajskog depoa. Svi ovi projekti se realizuju iz međunarodnih kreditnih sredstava.

Vožnji su prisustvovali članovi Vlade Kantona Sarajevo, predvođeni premijerom Nihadom Ukom, delegacija Vlade F BiH, na čelu s premijerom Nerminom Nikšićem, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto, predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić s dopredsjedavajućim, direktorica EBRD-a Manuela Naessl, direktorica EIB-a Sandrin Friscia, šef kooperacija u Delegaciji EU u BiH Stefano Ellero, ambasador Švicarske u BiH Daniel Hunn, predstavnici GIZ-a, JICA-e, delegacije ambasada Austrije, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, predstavnici Stadlera, Centrotransa, Grasa, Udruženja poslodavaca KS, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, načelnici opština, kao i mnogi drugi prijatelji projekata razvoja saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.