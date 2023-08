Misteriozna jakna trag do nestale djevojke u Doboju

DOBOJ - Intenzivna potraga za kanadskom državljankom Taniom Varajić (23) još uvijek nije dala rezultate iako su prošla 34 dana od kada je 4. jula u noći preskočivši balkon stana u Ulici jug Bogdana udaljila se u nepoznatom pravcu.

"Ima dosta tih stvari za koje ne znamo šta se desilo te noći. Jedna od stvari je da li je ona imala neki kontakt s nekim, da li se ona s nekim dogovorila, pa je s njim otišla, da li je slučajno naišla na nekog. Ovo je jakna u kojoj se ona noću 29/30. juna vratila, noću je izašla i vratila se u ovoj jakni. Nama nije jasno od koga je ona jaknu dobila, da li je uzela, da li je dobila. Znači, može biti vrlo bitna informacija u istrazi i molimo građane Doboja. Ona je tu jaknu uzela tamo kod one napuštene zgrade u Vidovdanskoj ulici, mislim da je to lokacija gdje je uzela. Znači, ti ljudi koji žive u tom kraju to je sigurno nečija jakna, i mi apelujemo da se jave", ispričao je Zoran Varajić, Tanijin stric.

Ističe da nije nikakva prijetnja njima ako kažu to je moja jakna, a mogu nam pomoći u istrazi.

"Momak neki, djevojka koja je dala jaknu mogu nam pomoći u istrazi da shvatimo napokon šta se tu desilo... Ona nije ponijela tu jaknu kada je nestala, ali nam je bitna. Možda se s nekim dogovorila te noći, pa zajedno s nekim otišla, zato tražimo čija je jakna", ispričao je Zoran Varajić.

Samo pet dana je nakon dolaska iz Kanade Tania boravila u Doboju prije nestanka, priča njen otac Dejan, a kontaktirala je kaže samo sa rodbinom i prijateljima.

On je tokom obraćanja medijima poslao poruku svojoj kćerki.

"Tanja, ako ti gledaš ovaj video, molim te, javi se. Stanko i Ana i Nataša stalno pitaju za tebe. Znači, ako gledaš ovaj video molim te javi se. Ako si s nekim ko ti ne dozvoljava da se javiš, zamoli te ljude da se javiš. Sada uopšte nije bitno šta se desilo, bitno je samo da se Tanja vrati. Sada ne razmišljamo o tome ni šta je bio okidač i šta nije bio okidač, sada je bitno samo da je pronađemo živu i zdravu, i da se vrati", poručio je Dejan Varajić.

"Nažalost, svi scenariji su mogući, znači mi idemo u svim pravcima. Najbolja bi bila varijanta da se ona s nekim vidjela, upoznala, dogovorila i otišla. Nešto što je bila možda ljuta, ogorčena, to je tako kod omladine se dešava, da im nekako dune iz čista mira pa odu. To bi bio najbolji scenario da se desio. Nažalost, još uvijek je sve moguće", naveo je Zoran Varajić.

Iz Policijske uprave Doboj podsjetili su da je 4. jula oko dva sata iza ponoći prijavljeno da se Tania udaljila iz stana te je tada krenula potraga za njom tokom koje je između ostalog pregledan širi teren, zatim korito rijeke Bosne, a izvršen je i uvid u više stotina sati video nadzora na javnim površinama i privatnim objektima.

"Nažalost, samo je uočeno njeno kretanje prilikom izlaska iz same zgrade i ni na jednom više video nadzoru nije uočeno njeno kretanje. Takođe vršena je razmjena informacija i sa kanadskom ambasadom koja pokriva teritoriju BiH, koja se nalazi u Budimpešti, takođe vršena je razmjena informacija sa oficirom za vezu kanadske policije. Očekujemo još neke informacije od njih", rekao je Dragan Sušić, načelnik Sektora kriminalističke policije PU Doboj.

Dodaje da policijski službenici nastavljaju sa i pretragom terena i prikupljanjem informacija i vršenje uvida u video nadzor.

"Nažalost te aktivnosti nisu dale rezultate, nadamo se da ćemo pronaći nestalu osobu... S obzirom da je do sada nismo pronašli, a izvršena je pretraga velikog prostora, velikog terena... Mi se nadamo da je ona ipak živa i da ćemo doći do informacija, odnosno da će se pojaviti, odnosno da ćemo pronaći nestalu osobu", rekao je Sušić.