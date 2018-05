Misteriozni helikopter uznemirio Kneževo

KNEŽEVO - Stanovnike Kneževa u četvrtak naveče uznemirio je misteriozni helikopter, koji je, kako kažu, s upaljenim reflektorima nadletio ovaj gradić, a zatim se nakratko spustio i na lokalni stadion.

Nesvakidašnji događaj, koji je zabilježen baš u momentima kada su se stariji mještani spremali za spavanje, oko 21.30, od tada je tema broj jedan među lokalnim stanovništvom.

Mnogi se u gradu podno Vlašića pitaju čija je to letjelica i zbog čega je, pod okriljem noći, posjetila njihovu opštinu, a da je cijeli slučaj i te kako zanimljiv svjedoči podatak da je prijavljen - policiji.

"Otvorena su brojna pitanja, na koja zasad nema odgovora. Helikopter, koji je došao iz pravca FBiH, nadlijetao je Kneževo veoma nisko, a zatim se na tridesetak sekundi spustio na gradski stadion, nakon čega se ponovo digao i otišao prema FBiH", pojašnjava sagovornik "Nezavisnih" iz Kneževa.

Nakon toga, u ovom gradiću počele su da kruže svakojake priče. Teško je naći nekog ko se ne pita ko i s kakvim namjerama ih je posjetio.

Kažu u Kneževu da je, po spuštanju helikoptera, do stadiona došlo i nekoliko vozila, te da su to vjerovatno mještani koji su pohitali da vide šta se dešava.

Svjedoče da je, čim su vozila počela pristizati, "nezvani gost" poletio i tako izbjegao znatiželjne poglede.

"Ovako nešto nikada nisam vidjela. Ko nas to posjećuje u to doba večeri, kada ljudi treba da idu spavati? Zašto? Ovdje su razne, prilično čudne priče počele da kruže, ali one, ruku na srce, uglavnom nisu utemeljene", kaže za "Nezavisne" jedna mještanka Kneževa.

Da je policija upoznata s ovim događajem, potvrdio nam je Goran Borojević, načelnik opštine Kneževo, koji je dodao i da ovom opštinom, od momenta kada ih je nadletio helikopter, a zatim se i spustio, vlada radoznalost.

"Napravio je krug oko grada i spustio se, a zatim nastavio let. MUP to ispituje. Ovako nešto nije se ranije dešavalo. Građani se pitaju šta se dešava, što je i logično", kaže Borojević.

Boban Kusturić, direktor Helikopterskog servisa RS, potvrdio je za "Nezavisne" da nije u pitanju njihov helikopter. Isto kažu i iz Ministarstva odbrane (MO) BiH.

"Helikopteri Oružanih snaga BiH nisu imali ni operacijskih niti vježbovnih aktivnosti u području Kneževa 10. maja", kažu iz MO BiH, a i EUFOR smo pitali da li je taj helikopter, eventualno, njihov, ali odgovore do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" nismo dobili.

Na brojna pitanja koja su se nametnula, a čiji odgovori i te kako zanimaju građane Kneževa, nisu nam, do zaključenja ovog broja, odgovorili ni iz Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, pa zasad ostaje nejasno da li je ovaj let uopšte izveden u skladu s važećim propisima.

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su nam da su građani ovaj događaj prijavili PS Kneževo. Kako saznajemo, patrola policije izlazila je na stadion. Utvrđeno je da ništa iz helikoptera nije izbačeno niti je ko iz njega izašao.

Branislav Simidžija, trener FK Progres Kneževo, koje koristi lokalni stadion, kaže da tada nije bio u Kneževu, ali je i do njega stigla informacija da je helikopter došao iz pravca Travnika, te se spustio na stadion.

"Nakon toga se opet digao, nadletio lokalno vikend naselje, te se vratio u pravcu Travnika. Nije tražio odobrenje nadležnih institucija za slijetanje", rekao je Simidžija.