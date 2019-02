Mještani 14 mjesnih zajednica žele priključak na koridor 5c

DOBOJ - Priključak na autoput na koridoru 5c, koji bi bio izgrađen na desnoj obali rijeke Bosne na potezu od Doboja do Modriče, preporodio bi trebavska sela i zadržao stanovništvo na svojim ognjištima.

Smatraju to predstavnici 14 mjesnih zajednica, koji su u to pokušali da uvjere i Dušana Topića, direktora JP "Autoputevi RS", na sastanku, kojem su prisustvovali i poljoprivredni proizvođači i privrednici.

"Trebava ima blizu 15.000 stanovnika, a ostaje bez priključka na autoput i zato smo inicirali sastanak. Upravo smo mi ti koji imamo interes da priključak autoputu bude na desnoj strani obale Bosne. On bi promijenio situaciju ovog stanovništva, jer bi se stvorile mnoge druge mogućnosti da se iskoriste prirodni resursi i potencijali koje Trebava ima", smatra Branko Joksimović, predsjednik Udruženja "Trebava".

S njim se slaže i Vojo Jovanović, predsjednik MZ Kožuhe, jer za to selo lokalna vlast ima ozbiljne planove.

"Moja MZ je u Strateškom planu razvoja grada i Prostornom planu grada predviđena za izgradnju poslovne zone, a poslovna zona je sigurno ključ opstanka, kao i za privlačenje stranog kapitala. Da bi prišli realizaciji bilo koje investicije, potreban je priključak na autoput", kazao je Jovanović.

Dušan Topić, direktor "Autoputeva RS", poručuje da u glavnom projektu nije planirana izgradnja priključka na dionicu koridora 5c na desnoj strani obale Bosne, ali ne isključuje mogućnost da dođe do izmjene.

"Predviđena je petlja na lijevoj obali rijeke Bosne u Podnovlju, veza s magistralnim putem (M17 Doboj - Brod), ali to ne rješava pitanje regionalnog puta (Doboj - Modriča), odnosno desne obale i trebavskih sela. Mi smatramo, a vjerujemo i da će studije to pokazati, da je opravdano da se izgradi i jedna petlja otprilike na sredini poteza od Doboja do Modriče, gdje bi se obezbijedio ovaj priključak na autoput i direktan spoj desne obale rijeke Bosne, trebavskih sela s autoputem", izjavio je Topić.

On je dodao da ni u prvobitnim projektima za izgradnju dva autoputa, Banjaluka - Gradiška i Banjaluka - Doboj, nisu bile planirane sve petlje, ali se kasnije pokazala ne samo potreba, nego i opravdanost izgradnje.

Iz Gradske uprave Doboj obećavaju da će pružiti svu podršku da se mještanima Trebave ispuni želja.

"Vidjećemo da zajedno s 'Autoputevima' nađemo idejno rješenje gdje bi to bilo najpraktičnije, jer ima tehnički problem, a to je pruga preko koje priključak mora prelaziti. Sve što je nadležnost gradske administracije biće na raspolaganju u punom kapacitetu, jer ne smijemo propustiti šansu da se ta petlja, tj. priključak na autoput ne napravi na Trebavi", kazao je Boris Jerinić, novoizabrani gradonačelnik Doboja.