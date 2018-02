Mještani Bešnjeva spremaju peticiju: Divlju deponiju godinama trpe pored kuća

ŠIPOVO - Mještani naselja Bešnjevo u Šipovu godinama nemoćno gledaju u kamione natovarene krupnim otpadom, zemljom, smećem, pa čak i uginulim životinjama, koje im nesavjesni građani ali i, kako tvrde, neki lokalni preduzetnici izbacuju pokraj glavne ceste.

Gotovo pred kućama im je nikla velika divlja deponija, tzv. Herende, koja ozbiljno prijeti zarazom, zbog čega pripremaju peticiju koju narednih dana planiraju uputiti nadležnim odjeljenjima ove opštine.

"Mi svaki dan gledamo kamione koji nam besramno izbacuju smeće i samo se smjenjuju. Još nam blokiraju put autima i kamionima i moramo ih sačekati dok nam istovare smeće da bismo uopšte prošli do svojih kuća. Slikamo, ali to ničemu ne vodi, jer su to najčešće radnici lokalnih preduzetnika kojima je naređeno da tu istovare otpad, a neki nas i napadaju", ispričali su nam mještani ove ulice.

Nedžad Dadović, jedan od mještana ovog naselja, ispričao nam je da se godinama bore protiv bacanja otpada uz glavnu cestu, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi oko 60 domaćinstava.

"Ja vama ne mogu opisati koji je to smrad ljeti, jer ispod tog smeća koje nam kamioni dovoze svaki dan tu ima i uginulih životinja. Želimo da tome stanemo u kraj", priča Dadović i dodaje da je to problem cijele opštine budući da se sve to cijedi u potok, zatim u Lubovicu a samim tim zagađuje i ostale rijeke.

Ističu da su se dosad usmeno obraćali ali da ovaj put žele peticijom uticati na nadležne da se zabrani odlaganje otpada u njihovo naselje.

Darko Antić, šef Odjeljenja za postorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u Šipovu, rekao je za Nezavisne da je upoznat sa ovom problemtikom, te da je obaveza ovog odjeljenja da vodi evidenciju o svim neuređenim deponijama u skladu sa raspoloživim sredstvima.

"Mi smo sredinom 2016. godine vršili sanaciju glavne deponije koja je u blizini i tada je sanirana i deponija Herende. Tu je jako neristupačan teren ali je sve što se moglo pokupiti, uređeno. Oni koji ne žive u tom dijelu tu i dalje izbacuju smeće, iako je glavna deponija 5-6 kilometara dalje", rekao je Antić.

Dodao je da je glavna deponija koja ranije nije imala svu potrebnu tehničku dokumentaciju sada to i pribavila te da u budućem periodu planiraju očistiti sve divlje deponije, ali u skladu sa raspoloživim sredstvima to ne može odjednom stoga je potrebno određeno vrijeme.