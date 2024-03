Mještanima Mirkovca svaka kiša izaziva glavobolju (VIDEO)

KOZARSKA DUBICA - Mještanima naselja Mirkovac kod Kozarske Dubice svaka kiša izaziva glavobolju jer se, kako kažu, voda izlije i ne mogu izaći na glavni put.

"Problem je rijeka Knežica i most u selu Mirkovac. To je jedini drveni most u opštini Kozarska Dubica. Poslije svake kiše ovdje izlijeva i ne mozemo izaći na glavni put, a i dijete ne može u školu", rekao je za "Nezavisne novine" mještanin Zoran Ećim.

On kaže da fotografije ne mogu prikazati veličinu ovog problema, a najviše ga brine jedno.

"Najmanji je problem to što dijete ne može otići u školu. Mene puno više brine jedno - šta da nekog od nas zaboli pa moramo doktoru? Dolazili su iz opštine jesenas, rekli su nam da nema sredstava. Ja mislim da se to riješiti mora", kazao nam je Ećim.

