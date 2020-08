Mjesto odbornika u Doboju ciljaju čak 92 politička subjekta

DOBOJ - Osvojiti mandat u Skupštini grada Doboja, ove jeseni će biti veći poduhvat nego prije četiri godine, jer nakon prelaska gotovo kompletnog ovdašnjeg SDS-a u SNSD i cijepanja nekoliko stranaka, na 31 odborničko mjesto pretenduje više političkih subjekata nego 2016, odnosno rekordan broj od 92.

Na prošlim lokalnim izborima SDS je osvojio najviše mandata - 11, ali danas u skupštinskim klupama sjedi samo jedan član te stranke, dok se ostalih 10 od novembra 2018. pridružilo SNSD-ovom taboru.

Ta stranka je na prošlim izborima osvojila sedam mandata, a sada ima ambicije da taj broj bude dvocifren.

"Ja sa sigurnošću mogu najaviti da će SNSD imati 20 odbornika u Skupštini grada i gradonačelnik će imati podršku od 83 do 85 odsto... Ono što mene posebno raduje kada je struktura ove liste u pitanju jeste što je to zaista miks ljudi od znanja, iskustva, struke i onog što je SNSD godinama već najavljivao, a to je smjena generacija... Ja smatram da je ovaj sastav izuzetno kvalitetan i da je ta mladost nešto što nam je svima bilo prijeko potrebno", izjavila je Sanja Vulić, nosilac SNSD-ove liste za SG.

Tri odbornička mandata koja garantuju formiranje kluba odbornika na početku aktuelnog mandata lokalne Skupštine imao je DNS, ali nakon što je jedan odbornik prešao u Ujedinjenu Srpsku, a drugi u Demos, ovu stranku je napustio dio članstva i prešao je u novoformirane političke partije.

I pored toga u DNS-u smatraju da mogu ponoviti rezultat sa prošlih lokalnih izbora.

"Najmanje se plašimo da nećemo imati podršku građana, ali ove političke spekulacije i krađe, i jednostavno taj neuređeni sistem izbora, to je nama najveća prijetnja. A ovo ostalo, što se tiče glasača i povjerenja glasača i naših članova, mi imamo sigurno više od tri odbornika, ali, evo, opet kažem, nismo mi krivi što je Izborni zakon takav kakav jeste, nama nepovoljan", rekao je Slavko Gligorić, predsjednik dobojskog DNS-a.

Koalicija SDA - SBB BiH - SBiH prije četiri godine osvojila je tri mandata, međutim ista je pukla odmah nakon izbora, a ove jeseni u borbu za odbornička mjesta će koalicija koju čini Nezavisna lista Doboj, DF i SBB BiH, koju predvodi bivši odbornik SDA Sevlid Hurtić, zatim SDA, SDP, SBiH, a sve te stranke žele nakon izbora poziciju predsjednika Skupštine grada, koja pripada predstavniku bošnjačkog naroda.

U dobojskom odboru SDA predviđaju da će izborni prag preći desetak političkih subjekata.

"Tu prije svega mislim na probosanske stranke, kojima zajedno dajem ukupno četiri mandata. Zatim imamo podijeljene stranke koje i dalje imaju uticaj, imaju situaciju na terenu, kao što su Demos, vjerovatno dva mandata, DNS minimalno jedan, mislim da će socijalisti ponoviti svoj rezultat sa tri mandata. Mislim da će SDS svakako preći izborni prag, takođe posmatram u zadnje vrijeme ovaj Pokret slobodnih građana, mislim da će i oni u ovoj konstelaciji odnosa bar preći prag", smatra Senahid Spahić, predsjednik Odbora SDA Doboj.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, smatra da više nema normalnih izbora i da će svake godine biti sve teže.

"Dobar broj glasača kupiće za novac oni koji su na vlasti i od toga najviše oni koji su najjači. Naravno da je to bijedno, ali narod je to dopustio sebi, jer se prodaje za 50 maraka. Nažalost, tako prodaju i sreću svoje djece, ali i sve nas ostale. Ostali dio posla na dan izbora će odraditi članovi biračkih odbora ispred Stranke za bolje Goražde, Čapljinske alternative i sličnih stranaka. Ko bude imao više članova biračkih odbora, taj će imati i bolji rezultat na izborima", mišljenja je Gligorić.