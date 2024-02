Mladi Zeničani pokrenuli akciju "Ako imaš donesi, ako nemaš ponesi"

ZENICA - Mlada grupa aktivista iz Zenice, sa Medinom Juhić, Mateom Šunjić Antoliš i Teom Čavalić na čelu, pokrenula je humanitarnu akciju "Ako imaš donesi, ako nemaš ponesi" i na nekoliko lokacija u svom gradu postavila palete sa dobrovoljnim prilozima.

Medina Juhić, jedna od organizatorki ove akcije, u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da su se za ovu akciju odlučili jer su osjetili potrebu da svoje sugrađane opomenu o teškom stanju u društvu i ekonomskoj nejednakosti, te pozvala sve sugrađane koji su u mogućnosti da donesu odjeću, obuću, higijenske proizvode ili nekvarljivu hranu.

"Grupa mladih aktivista, moji prijatelji i prijateljice sa kojima sam i ranije sarađivala na određenim aktivnostima koje smo organizovali za mlade i djecu u našem gradu, sada je odlučila da progovori o teškoj ekonomskoj situaciji. Svjedoci smo da mnogi naši sugrađani nemaju novca za osnovne potrebe i namirnice, kao su što hrana, odjeća, higijenske potrepštine. Okupili smo manju grupu aktivista i u ponedjeljak poslije ponoći obišli grad Zenicu i postavili palete sa dobrovoljnim prilozima iz želje da to bude podsticaj svim našim sugrađanima da slijede ovaj primjer i doniraju za one koji su u potrebi", kaže Medina.

Kako dodaje, ova grupa aktivista još nije zvanično osnovala udruženje mladih, te je ova humanitarna akcija krenula spontano, a ideju su dobili na društvenoj mreži TikTok.

"Kada smo vidjeli video sa sličnom akcijom, zapitali smo se zašto i mi ne bismo organizovali nešto slično i tako je sve počelo. Ovo je samo prva aktivnost, planiramo realizaciju još humanitarnih akcija u narednom periodu, jer vjerovatno se postojeće stanje kad je u pitanju ekonomska situacija u BiH neće promijeniti, ali mi možemo kontinuiranim aktivnostima dati svoj doprinos društvenoj zajednici", smatra Medina.

Ističe da se na TikToku mogu pronaći dobre ideje i da je jako bitno na pametan način koristiti društvene mreže.

"Do nas je kako ćemo nešto iskoristiti, jer sve ima svoje pozitivne i negativne strane, i kako ćemo reagovati na ono što čujemo i što se dešava u našoj okolini, ali i svijetu", rekla je Medina i napomenula da već pristižu pozitivne povratne informacije Zeničana koji podržavaju njihovu akciju.

"Mi smo već u te kasne noćne sate, dok smo postavljali palete i hodali kroz grad, imali simpatične situacije i interakcije sa našim sugrađanima. Kažu da im je drago što vide mlade koji su se odlučili na jedan takav korak, a javljaju nam i da su ponosni na nas i što nismo izgubili osjećaj empatije", kaže Medina.

Dodaje da su palete s dobrovoljnim prilozima postavljene na više lokacija u Zenici, na glavnoj Autobuskoj stanici u Zenici, zatim u naselju Mokušnice, kod prvog solitera na Odmutu, u centru grada kod Kamenog mosta i na dječijem igralištu kod Kineskog zida.

"Plan je da ostanu tamo postavljene dok ih neko ne skloni ili pokvari, a nadam se da do toga neće doći. Što se nas tiče, plan je da palete tu budu stalno, ali smo svjesni da će zbog vremenskih neprilika doći do njihovog raspadanja, tako da ćemo ih, kada vidimo potrebu, zamijeniti drugima. Za sada je sve u redu, s tim da smo primijetili da nam nedostaje paleta sa Odmuta, ali još ne znamo o čemu je riječ. Možda ju je neko samo pomjerio na neko drugo mjesto. Trudili smo se sve vrijeme da biramo lokacije koje su prometne i da ih postavimo na mjesto gdje neće smetati građanima u svakodnevnim aktivnostima, šetnjama ili vožnji automobila. Mi smo na TikToku vidjeli da palete postavljaju na drvo, ali mi nismo htjeli, samo smo ih prislonili uz drvo kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira, ali i da sačuvamo naš okoliš", kaže Medina.

Napominje da ona i njene kolege aktivisti imaju želju da se i ostali aktivisti iz drugih gradova i opština u BiH probude i priključe ovoj ili sličnim akcijama.

"Ovo je savršena prilika da se mi mladi ujedinimo i pokažemo da smo još uvijek tu, s obzirom na aktuelni problem odlaska mladih iz naše države. Mladi žele na neki pozitivan način doprinijeti društvu", zaključila je Medina.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.