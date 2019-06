Mladi kadrovi kroje kapu Doboju

DOBOJ - Odavno grad Doboj nije imao mlađe rukovodstvo, čiji funkcioneri gaze tek tridesete i time na svojevrstan način nagovještavaju smjenu generacija među lokalnim političarima.

Najmlađi među njima je Miloš Bukejlović, potpredsjednik Skupštine grada, nekada SDS-ov kadar, a sada uzdanica SNSD-a, u stopu ga prati prva parlamentarka Sanja Vulić, predsjednica SNSD-ovog kluba odbornika, a zatim po godinama slijedi gradonačelnik Boris Jerinić.

Odmah nakon izbora za predsjednika lokalne skupštine, Sanja Vulić je najavila da će novo rukovodstvo mnogo štošta raditi drugačije nego njihovi prethodnici.

"Ja zaista imam u planu, a i u dogovoru sa gradonačelnikom, da ispravimo sve ono na šta smo mi imali primjedbe tokom prethodnih skupštinskih zasjedanja dok smo bili ljuta opozicija, imajući u vidu da je došlo do zaista velikih promjena kada je u pitanju politička scena grada Doboja. Ono što je dobro, i pozitivno i pohvalno jeste to da je za vrlo kratko vrijeme došlo do podmlađivanja kadrova, kako u Gradskoj upravi, tako, evo, i u skupštinskom rukovodstvu", kazala je Vulićeva.

Prosjek godina lokalnim funkcionerima podižu drugi potpredsjednik SG i zamjenik gradonačelnika Murvet Bajraktarević (SBiH) i Dragan Vasilić (SNSD), a Vedran Gligorić, odbornik SP-a, smatra da će Bajraktarević, koji je, po njegovom mišljenju, dok je predsjedavao Skupštinom, bio "neprimjetan", na novoj funkciji "procvjetati".

"Kao potpredsjednik Skupštine, mislim da može doći do izražaja, da postoji za njega prostor i dobro je da se zadrži taj nacionalni paritet", kazao je Gligorić, te je za Sanju Vulić kazao da je "mlada i energična".

Iako se spekulisalo da bi Boris Jerinić mogao dobiti mlađeg zamjenika, od toga zasad nema ništa.

"Nijedna pozicija nije sveto slovo da se nešto ne može mijenjati, ali nemamo nijednu zamjerku, mislim da je apsolutno bespredmetno pominjati bilo koju poziciju. Sve su skladu sa dogovorom", izjavio je Jerinić.

Dok podmladak nastoji da opravda povjerenje koje mu je ukazano, bivši gradonačelnik, a sada predsjednik Povjereništva ovdašnjeg SNSD-a Obren Petrović, sređuje stanje u svojoj novoj stranci.

"Mislim da ćemo do jeseni imati u potpunosti sve aktivnosti završene u SNSD-u, izabrati rukovodstvo stranke i onda početi s aktivnostima, pripremama za lokalne izbore sljedeće godine. I željno očekujem tu 2022. godinu (opšte izbore), gdje ćemo imati najveći raspon, najbolji rezultat, a to je 25.000 glasova razlike za predsjednika RS i člana Predsjedništva u odnosu na opoziciju", poručio je Petrović.