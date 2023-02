Mladić kojem su slomili kičmu napravio prve korake uz pomoć robota

CAZIN - Azur Terzić, mladi košarkaš KK Igman Burch kojem je 2. oktobra prošle godine slomljena kičma ispred diskoteke u Cazinu, a o čemu je istragu preuzeo FUP, od 10. januara je na rehabilitaciji u Zagrebu.

Mladić je bio podvrgnut teškoj operaciji u Kliničkom centru u Sarajevu, a sada, zajedno sa svojom porodicom, vodi bitku za oporavak. Ta bitka će dugo trajati, jer će oporavak biti težak, potvrdio nam je mladićev otac Saud Terzić.

"Tek je 15-20 dana na toj robotici i ide se korak po korak. Moramo imati puno strpljenja. Ta rehabilitacija trajat će oko tri i po do četiri mjeseca, a onda će uslijediti hidroterapija. Borba će sigurno trajati godinu i po, toliko je medicinski predviđeno", kazao je za "Avaz" Saud Terzić.

Porodica je u Facebook grupi "I ja sam Azur" podijelila snimak na kojem se vidi kako je Azur, uz pomoć robota, napravio i prve korake.

Saud Terzić je u ponedjeljak došao iz Zagreba.

"Azur je psihički dobro i vrijedno radi. To je ono što oni traže od njega i to je najbitnije. Nadam se da će na kraju biti dobro", optimističan je bio otac.

Na pitanje da li će uskoro biti konkretnih rezultata u istrazi koje vodi Tužilaštvo USK, Saud Terzić je odgovorio:

"Istraga je još u toku. Iduće sedmice očekujemo nešto konkretno. Preko svog opunomoćenika sam u kontaktu s Tužilaštvom. To je sve što znam. Uglavnom, vjerujem organima gonjenja, dao sam im punu podršku. Moje je da saburim i da čekam rezultate istrage. Volio bih da je to juče, nego danas, ali eto. Istraga je spora i sve to ipak predugo traje".

Tužilaštvo USK: U toku vještačenje videosnimaka

Od Tužilaštva USK zatražili smo informaciju o tome hoće li uskoro biti tužilačke odluke.

"Ono što vam u ovom trenutku možemo reći jeste da je u dosadašnjem toku provođenja radnji dokazivanja, pod nadzorom i prema nalogu Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, saslušano više od 60 svjedoka, pribavljen je veliki broj naredbi za pretres i vještačenja, te je u toku vještačenje videosnimaka, čiji se završetak očekuje u narednom periodu. Kada sve ove radnje budu provedene, a provode se kontinuirano i intenzivno, može se očekivati donošenje konačne tužilačke odluke u ovom predmetu", navodi se u odgovoru Irene Marjanović-Čavkić, portparola Tužilaštva USK Bihać.