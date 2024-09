Modernizacija gradiškog "Vodovoda": Pitka voda do svake kuće

GRADIŠKA - Da bi svi stanovnici gradiških sela dobili pitku vodu iz gradskog "Vodovoda", ovo preduzeće počelo je izgradnju primarnog voda od izvorišta u Žeravici do Romanovaca, potkozarskog sela udaljenog 25 kilometara od grada.

Prva dva kilometra su izgrađena. Radovi teku planiranom dinamikom, a kompletan vod biće završen do kraja naredne godine, pojasnili su u KP "Vodovod".

Vodovodna cijev profila 450 milimetara biće prvo spojena sa tornjem u Novoj Topoli, a potom sa rezervoarom u Romanovcima, kapaciteta 650.000 litara.

"To će omogućiti dovoljne količine pitke za Karajzovce, Petrovo Selo, Vakuf, Trošelje, Kočićevo, Viluse, dio Miljevića... Radi se o 12 naselja sa 7.000 stanovnika", kaže Sandro Zeničanin, direktor KP "Vodovod" Gradiška.

Nakon Romanovaca, planirana je izgradnja još jednog voda, dugog takođe 25 kilometara, do sela Šaškinovci, s ciljem poboljšanja snabdijevanja vodom u Potkozarju, gdje sadašnji kapaciteti nisu dovoljni.

Devedeset odsto ili 45.000 stanovnika Gradiške, putem 18.000 priključaka, koristi pitku vodu iz gradskog vodovoda.

U posljednjih šest godina izgrađeno je više od 100 kilometara vodovodne mreže, na koju je priključeno 2.000 domaćinstava sa 5.000 stanovnika. Uslov za izgradnju i proširenje mreže je potpuna rekonstrukcija izvorišta u Žeravici, svih hidromašinskih elemenata i građevinskih objekata, prvenstveno vodotornja, bunara, zamjena cjevovoda, armature, uspostavljanje bajpasa i alternativnih sistema isporuke vode.

"Uspostavljanjem automatizacije stvoreni su uslovi da, ukoliko na vodotornju dođe do havarije, usljed različitih uticaja, to neće izazvati kolaps u snabdijevanju. U tom slučaju vodu direktno iz eksploatacionih bunara, pomoću novih tehnoloških rješenja, šaljemo u vodovodne cijevi", pojasnio je Zeničanin smisao ulaganja u modernizaciju sistema vodosnabdijevanja. Komunalci, zajedno sa Gradskom upravom, novac za ove poslove obezbijedili su međunarodnim projektima i gradskim budžetom.

"Za radove na vodoizvorištu utrošeno je 2,5 miliona KM. Ova sredstva obezbijeđena su MEG projektom švajcarske vlade, čiji je implementator UNDP, grant sredstvima njemačkog GIZ-a i sredstvima budžeta grada Gradiška", izjavio je Zeničanin, rekavši da je takođe izrađen hidraulički model, te plan razvoja, kao bitni faktori za širenje mreže. Grad Gradiška i KP "Vodovod" definisali su strategiju razvoja u ovoj oblasti, naglašava gradonačelnik Zoran Adžić.

"Veoma je bitno, čak presudno razvijanje i jačanje mreže sistema vodosnabdijevanja do svake kuće i naselja, jer je to uslov za život, ostanak u selu i razvoj", kaže Adžić, uvjeren da je Gradiška, među malim brojem sredina, uzor planskog i odgovornog ulaganja i razvoja sistema vodosnabdijevanja.

Kapaciteti

Sadašnji kapacitet šest bunara u Žeravici je 480 litara pitke vode u sekundi. Prije izgradnje dva bunara to je iznosilo 300 litara u sekundi. Voda je sa 25 metara dubine, iz drugog vodonosnog sloja, a pripada podzemnom toku između Kozare i Vrbasa. Potrošnja je od 130 do 260 litara, u ekstremnim situacijama kao što je dugi sušni period. To dugoročno obezbjeđuje dovoljnu količinu vode za cijelo gradsko područje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.