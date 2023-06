Modernizacija parkinga u Trebinju, ali i poskupljenje

TREBINJE - U Trebinju su na prostoru prve parking zone postavljeni parking-senzori koji služe za dobijanje informacija o slobodnim parking-mjestima, a na dva zatvorena parkinga i digitalne rampe.

Marko Miskin, direktor Javnog komunalnog preduzeća "Parking-servis" Trebinje, kaže da su, osim u prvoj, senzori postavljeni i u jednom dijelu druge gradske zone (Ulica Vuka Karadžića 2, Ulica Stepe Stepanovića), a na početku tih ulica nalaziće se elektronske table obavještenja o slobodnim parking-mjestima.

"Samim tim smanjiće se gužve u centru grada, jer, ako je sve zauzeto, vozač će nastaviti kretanje prema drugoj ulici u kojoj ima slobodnih mjesta", kaže Miskin.

Napominjući da cjelokupan projekat finansira "Elektroprivreda RS", koja je raspisala tender za nabavku i ugradnju opreme, on dodaje da će po završetku i aktiviranju sistema u rad "Parking-servis" i "Elektroprivreda" ugovorom regulisati međusobne odnose.

Kako kažu u "Parking-servisu" Trebinje, od modernizacije očekuju i povećanje prihoda i bolju kontrolu naplate parkinga, a sa povećanjem prihoda investirali bi u uređenje Sjevernog logora, gdje bi napravili moderan zatvoreni parking kao u nekadašnjoj kasarni.

Osim projekata modernizacije i digitalizacije parkinga, u kojim su na dva zatvorena parkinga u ulicama Vojvode Stepe i Njegoševoj postavljene digitalne rampe sa naplatnim terminalima, u Trebinju je nažalost postupio parking, o čemu Miskin kaže da će se u prvoj i drugoj gradskoj zoni parking naplaćivati po različitim cijenama u sezoni od 15. maja do 15. septembra i van nje, od 15. septembra do 15. maja.

"Od 15. maja do 15. septembra cijena po započetom satu će iznositi tri KM, koliko je koštala i do sada, a od 15. septembra do 15. maja, odnosno van sezone, cijena će biti veća za 50 feninga i sada će iznositi dvije KM po započetom satu. Cjelodnevna parking-karta u prvoj zoni u sezoni iznosiće 20 KM, dok će van sezone cijena ostati nepromijenjena i iznosiće deset KM", ističe Miskin.

Prema njegovim riječima, u drugoj parking-zoni cijena po započetom satu biće marku i po, a van sezone jednu KM, kako je to bilo i do sada, dok će cjelodnevna karta u drugoj zoni u sezoni iznositi deset KM umjesto dosadašnjih pet KM, a van sezone cijena se sa sadašnjih pet maraka povećava na osam KM.

Povlašćena mjesečna parking-karta za pravna lica, fizička lica i preduzetnike u drugoj zoni u sezoni iznosiće 40 KM umjesto dosadašnjih 30 KM, dok će cijena van sezone iznositi 30 KM, umjesto dosadašnjih 20 KM.

Miskin ističe i da će parkiranje na parkingu u bivšoj kasarni, u Ulici vojvode Stepe Stepanovića, ubuduće iznositi 1,50 KM po započetom satu tokom cijele godine, umjesto dosadašnjih 0,50 KM, a povlašćena mjesečna karta na ovom parkiralištu iznosiće 30 KM umjesto dosadašnjih deset KM.