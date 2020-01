Moleban u Tesliću za spas srpskih svetinja u Crnoj Gori

DOBOJ - U Spomen-hramu Presvete Trojice u Tesliću služen je moleban za spas pravoslavnih svetinja u Crnoj Gori, kojem je prisustvovalo više stotina vjernika.

Moleban je služilo sveštenstvo arhijerejskog namjesništva teslićkog, a protojerej stavrofor Miladin Vuković rekao je novinarima da se ovim molitvenim činom iskazuje zajedništvo, jedinstvo i podrška braći u Crnoj Gori i opstanku pravoslavnog naroda i Srpske pravoslavne crkve (SPC) na tom prostoru.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević poručio je da večeras šalju poruku svim Srbima i pravoslavcima, ma gdje da žive, da je SPC mjesto njihovog okupljanja.

"To je poruka da sve ono što pripada srpstvu i SPC, bilo to u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo, treba da čuvamo i da se borimo na sve načine, pogotovo protiv onih koji pokušavaju to pravo da nam uskrate", izjavio je Miličević.

Večerašnjem molebanu prisustvovao je i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dragan Bogdanić.

Zakonom o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori predviđa se da država postaje vlasnik svih vjerskih objekata koji su izgrađeni do decembra 1918. godine ukoliko se ne utvrdi da je neka od vjerskih zajednica stvarni vlasnik.

Usvajanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore naišlo je na otpor vjernika SPC u Crnoj Gori zbog čega su organizovani masovni protesti širom zemlje, kao i u pojedinim gradovima u Republici Srpskoj i Srbiji.