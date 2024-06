Morbilima zaražene 194 osobe, najviše u Bijeljini

BANJALUKA - Morbilima u Republici Srpskoj zaražena su 194 lica, od kojih čak 139 u Bijeljini, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

U Banjaluci su zaražena 23 lica, u Istočnom Novom Sarajevu 10, u Istočnoj Ilidži osam, u Ugljeviku tri, po dva na Palama, u Kotor Varošu i Doboju, a po jedno u Laktašima, Prnjavoru, Mrkonjić Gradu, Zvorniku i Pelagićevu.

Među zaraženima je 10 beba mlađih od godinu dana, 83 su u dobu od jedne do četiri godine, 54 od pet do devet godina, a 23 je starije od 30 godina.

Morbili su registrovani i kod devetoro djece od 10 do 14 godina, pet zaraženih je u dobu od 15 do 19 godina, a deset od 20 do 29 godina.

Svjetska zdravstvena organizacija u februaru je upozorila da će više od polovine zemalja biti izloženo visokom riziku od pojave morbila do kraja godine ukoliko ne budu preduzete hitne preventivne mjere.

Morbile su visokozarazna bolest i u slučaju izloženosti ovom virusu obolijeva najmanje 95 odsto nevakcinisanih lica.

Virus morbila je aktivan u vazduhu ili na zaraženoj površini do dva časa nakon izlaganja nevakcinisanog lica virusu.

