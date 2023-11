Mostar: Nakon 30 godina, nada u obnovu Razvitka

MOSTAR - Šezdeset bivših stanara nekadašnje poznate stambeno-poslovne zgrade Razvitak u Mostaru, gotovo 30 punih godina čeka obnovu svojih domova.

Iz Gradske uprave Mostara kažu kako su nedavnim usvajanjem Regulacionog plana na Gradskom vijeću, konačno stvoreni uslovi da investitori krenu u realizovanje obnove Razvitka.

Zgrada mostarskog Razvitka u samom centru grada jedan je od simbola prijeratnog Mostara. Uz robnu kuću bio je smješten i stambeni dio gdje je živjelo 60 porodica. Danas je u ruševnom stanju i decenijama čeka obnovu.

Bivši stanari Razvitka imaju stanarsko pravo i obavezu države da im vrati imovinu, ali to se punih 30 godina nije dogodilo. No, sada konačno imaju nadu, jer su iz Gradske uprave dobili obećanje da su stvoreni uslovi da se krene s realizacijom obnove Razvitka, izvještava BHRT.

"Drago mi je, ako ništa, da je učinjen prvi korak, sad je dalje, još ima i čekanja i borbe i rada, dok se sklopi novi ugovor o dobivanju novog stana", kaže Enisa Bašić, predsjednica Udruge stanara Razvitka, Mostar.

Suzana Šestić, bivša stanarka Razvitka, kaže da je ovo za njih velika radost, da nakon 30 godina dobiju neku pozitivnu šansu za vraćanje u svoje domove, jer svi žele da se vrate tamo odakle su otišli, radi tih ratnih zbivanja.

"Imali smo sastanak s gradonačelnikom, dobili smo sva pozitivna obećanja da će se to riješiti", kazala je Šestić.

Gradsko vijeće Mostara je prije nekoliko dana usvojilo Regulacioni plan, čime je investitor dobio zeleno svjetlo da krene u realizaciju obnove projekta zgrade Razvitka, kažu u Gradskoj upravi.

"To je nešto što jedno 30-tak godina nitko živ ne uspijeva raspetljati, a možda se čak i ne usudi. Mi smo hrabro krenuli u taj projekat i danas ste svjedoci da je donesen Regulacijski plan, koji je bio prvi preduvjet da se uopće nešto može raditi. Sa investitorom koji je vlasnik tog lokaliteta, on je to kupio, smo razgovarali i, naravno, uvjet naš za bilo kakav postupak će biti da riješi tih 60-tak stanova", ističe Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.

Slijedi izrada projekta, pa nakon toga početak radova na objektu čiji tragovi impozantne arhitekture još plijene pažnju prolaznika. Hoće li novi investitor sačuvati dio nekadašnje arhitekture, nije poznato.

Ne zna se ni koliko će trajati obnova. Procjenjuje se najmanje 4 godine. Stanari kažu kako im je najvažnije da su se stvari pomakle s mrtve tačke, što im konačno daje nadu u povratak u svoje domove.

