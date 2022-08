M:tel poklonio Trebinju dječije igralište

TREBINJE - U trebinjskom naselju Luč otvoreno je dječije igralište koje je kompanija M:tel darovala mališanima ovoga kvarta, uloživši 80.000 maraka, dok je Gradska uprava obezbijedila lokacijski prostor, ugradila video nadzor i izradila pristupne staze i ostalu infrastrukturu.

Iako je bilo predviđeno da igralište otvore gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i direktorica M:tela Jelena Trivan, oni su zvanično presijecanje vrpce prepustili djeci, kao budućim korisnicima ovoga prostora.

“Srećni smo što za slavu grada Trebinja možemo pokloniti dečije igralište, ali to nije jedino što radimo ovih dana za ovaj grad, jer nas narednih dana očekuju koncerti narodne muzike, odnosno festival narodne muzike, te džez festival čiji smo pokrovitelji”, kazala je Trivan.

Napominjući da je u ovom naselju za sada 11 zgrada sa brojnom dječijom populacijom, ona je izrazila uvjerenje da će svi oni na ovom igralištu uživati, a m:tel će nastaviti i dalje sa društveno korisnim projektima, poput Akcije sa Tamarom u okviru koje će u Trebinju biti sagrađene tri kuće za socijalno ugrožene porodice.

Ćurić je istakao da ovo nije kraj, već početak međusobne saradnje, jer se i u narednom periodu očekuje da podržavaju jedni druge, jer, kako je naglasio, jedni bez drugih ne možemo, a zajedno možemo mnogo više.

“Ne može se procijeniti vrijednost ovakvih radova, jer ne postoji vrijednost osmijeha ove djece, a, s obzirom da se u posljednje vrijeme u Trebinju gradi veliki broj stanova, mi ne želimo da oduzimamo ni onaj zeleni dio naselja, a niti prostor za igru svih mališana ovoga kvarta, zbog čega želimo podržati sve ovakve projekte, sa željom da imamo i što više djece”, istakao je Ćurić.

On je najavio da će se urediti i oplemeniti prostor koji je u nastavku igrališta, što će Grad Trebinje iz sredstava lokalnog budžeta i uraditi, zajedno sa potencijalnim donatorima koji žele da ulažu ovdje i to do kraja godine i u narednoj godini.