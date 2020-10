Mulež - bajkovita planina iznad kanjona Sane

SANSKI MOST - Zbog pandemije virusa korona i brojnih restriktivnih mjera s kojima se suočavamo posljednjih mjeseci, kod građana je oživjelo interesovanje za boravak u prirodi.

Mnogo je izletnika i planinara rekreativaca koji otkrivaju bogatstvo prirode koja nas okružuje, a u posljednje vrijeme sve je više građana Sanskog Mosta i Ključa, ali i drugih gradova, koji uživaju u ljepotama bajkovite planine Mulež. Radi se o manjoj planini, nadmorske visine oko hiljadu metara, koja se s istočne strane nadvisuje nad kanjonom Sane i prostranom sanskom dolinom. Padine Muleža bogate su listopadnom šumom, koja je mjestimično prošarana nitima zelenih četinara, dok se u njenom podnožju nalaze prostrani bogati pašnjaci.

Jedan od onih koji dobro poznaju sve tajne ove planine je Mirsad Sedić, imam gradske džamije u Sanskom Mostu, koji se decenijama aktivno bavi planinarstvom. Sedić je poznat po tome što se uspeo na sve planinske vrhove u Bosni i Hercegovini te sudjelovao u brojnim planinarskim pohodima širom svijeta, ali uvijek ističe kako Mulež posjeduje neku osobitu draž.

"To je pristupačna planina, pa je tako pogodna za rekreativce, kojih je sve više, ali poput ostalih planina i on krije određene opasnosti. Preporučljivo je kretati se poznatim i označenim stazama, a pogodnost je što postoji put koji vodi do šumskog radilišta", objašnjava Sedić. Dodaje kako većina planinarskih pohoda kreće iz sela Podovi, koje se nalazi u podnožju, a da bi se došlo do vrha potrebno je između šest i osam sati, zavisno od tempa kretanja. Svakako, jedan od najatraktivnijih dijelova planine je Vidikovac, mala visoravan s koje se pruža veličanstven pogled na dolinu Sane i plavičaste visove Grmeča.

"Pogled s ovog mjesta zorno dočarava sve ljepote planinarstva. S Vidikovca se kilometrima sve vidi kao na dlanu, a posebno je impresivan pogled na kanjon Sane, koja u podnožju zmijoliko vijuga između surih klisura", kaže Sedić.

Dodaje kako postoji i nekoliko zahtjevnih staza koje se preporučuju samo za iskusne planinare, a one vode preko kamenitog grebena, pa sve do Velikog Diviča, koji je najviši vrh Muleža visok tačno 1.013 metara.

Ova planina u sebi krije šaroliko bogatstvo flore i faune, a zbog raznovrsnog životinjskog svijeta pohode je i lovci. O Muležu se u narodu ovoga kraja vijekovima ispredaju brojne legende, što još više doprinosi njegovoj tajnovitosti. Jedna od njih govori da se na kamenitim grebenima, utisnute u stijene, nalaze gvozdene alke koje su u drevna vremena služile za vezivanje brodova. Prema toj legendi, nekada je cijeli ovaj kraj bio prekriven morem, a vrhovi Muleža i okolnih planina predstavljali su ostrva na kojima su živjeli divovi.

"Poznate su mi te legende, ali nikada nismo uspjeli pronaći niti jednu takvu alku. Zanimljivo je kako postoje i druge planine za koje se također vežu iste priče, takve legende golicaju ljudski um i hrane ljudsku znatiželju. Ko zna, možda alke zaista postoje i čekaju da budu otkrivene", kaže Sedić.

Ipak, zanimljivo je kako je prije više godina, upravo na planini Mulež, iskopano kamenje u kojem su pronađene fosilizirane školjke i pužići, što možda dokazuje da je prije mnogo miliona godina ovo područje bilo prekriveno Panonskim morem.

Treba istaći kako članovi planinarskog društva iz Sanskog Mosta, koje nosi ime upravo po ovoj planini, privode kraju radove na izgradnji planinarskog doma na Muležu.

"Želja nam je da svi koji vole planinarstvo i prirodu otkriju čari ove planine, koja je jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to kojem godišnjem dobu se radi. Svi koji žele na Mulež su dobrodošli", zaključuje Sedić.