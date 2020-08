Na insistiranje Mićića još jedan priključak na auto-put iz Semberije

BIJELJINA - Vozači iz zapadnog dijela Semberije moći će direktno da se uključe na auto-put Beograd-Banjaluka preko petlje koja će biti izgrađena na dijelu ove saobraćajnice između Brčkog i Bijeljine dogovoreno je na sastanku srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem, kojem je prisustvovao i direktor JP "Auto-putevi Republike Srpske" Dušan Topić. Riječ je o dijelu Semberije koji obuhvata mjesne zajednice Vršani, Bukovicu, Magnojević i Dragaljevac.

"Svjesni smo koliko će auto-put unaprijediti svakodnevni život stanovnika Semberije i zbog toga smo predložili da na zapadnom izlazu s teritorije Grada Bijeljina prema Brčko distriktu bude izgrađen još jedan priključak, radi lakšeg pristupa auto-putu iz svih dijelova Semberije. Drago mi je što smo naišli na njihovo razumijevanje i što su podržali naš prijedlog", istakao je Mićić.

U Semberiji se intenzivno rješavaju imovinsko-pravni poslovi na trasi nove saobraćajnice i u toku je eksproprijacija zemljišta za izgradnju dionice auto-puta od Rače do Bijeljine, a ugovori o otkupu do sada su potpisani sa 96,5 odsto vlasnika na dionici od Rače do Bijeljine dugoj 17,1 kilometar.