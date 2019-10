Na koncertu "Za Helenin osmijeh" prikupljeno 7.500 KM

FOČA - Na dobrotvornom koncertu u Gradskoj dvorani u Foči za liječenje četvorogodišnje Helene Gavran prikupljeno je 7.467 KM.

Nakon operacije tumora na mozgu u Kliničkom centru Srbije, ovoj djevojčici iz Beograda čiji je otac rodom iz Foče, za liječenje u Centru za liječenje raka "Gustavo Rosi" u Parizu potrebno je 546.000 evra.

Helena sutra putuje u Pariz, a liječenje počinje u petak, potvrdili su njeni roditelji.

Fočaci su se u velikom broju odzavali pozivu Helenine rodbine i dvoranu su sinoć ispunili do posljednjeg mjesta, a prilozi su ostavljani u kutiju za prikupljanje pomoći.

Koncert "Za Helenin osmijeh", uz podršku prijatelja i rodbine, organizovala je učenica Srednjoškolskog centra Foča Anastasija Gavran koja je bila jedan od vokalnih solista koji su zabavljali publiku.

Uz vokalne soliste nastupili su i Kulturno-umjetničko društvo "Foča" i vrtić "Čika Jova Zmaj”.

Akcija za Helenu u Foči se nastavlja.

Navijačka grupa "Grobari Foča" najavila je da će priložiti mjesečne članarine i da će u jednom od fočanskih lokala organizovati sutra zajedničko gledanje utakmice između "Astane" i "Partizana", tokom kojeg će biti prikupljana novčana pomoć.

Istog dana glumci Amaterskog pozorišta premijerno će izvesti predstavu "ParlamenAt", a prihode od ulaznica proslijediće za Helenu.

Odbojkaši "Maglića" igraće u petak, 4. oktobra, za Helenu Gavran i Nemanju Starovića, nepokretnog mladića iz Foče za čije liječenje se, takođe, prikuplja pomoć.

Na meču odbojkaške Premijer lige BiH između "Maglića" i "Domaljevca" biće postavljene kutija za prikupljanje pomoći Heleni i Nemanji.

Pomoć za Helenu Gavran u Srbiji i Švajcarskoj prikuplja Fondacija "Budi human- Aleksandar Šapić" uplatama na namjenske žiro račune i slanjem SMS poruke 707 na broj 3030.

Za sada je prikupljeno oko 70.000 evra, a klinika u Parizu je roditeljima odobrila plaćanje iz tri djela i to da se na početku liječenja uplati 60.000, do kraja oktobra 100.000, a do kraja novembra ostatak ukupnog iznosa.

Humani ljudi iz BiH koji žele da pomognu Heleni novac mogu uplatiti na žiro račun njenog djeda Ranka Gavrana otvoren u Novoj banci.

Broj žiro računa je 5558000016726783 sa naznakom - uplata za liječenje Helene Gavran. Uplate se vrše u konvertibilnim markama bez provizije.