Na mapi ciljeva zacrtani nova bolnica i industrijska zona

DOBOJ - Ambiciozne planove pred sebe je stavila lokalna vlast u 2023. godini, u kojoj namjerava da završi brojne započete projekte.

"Rok završetka bolnice je 30. septembar i vjerujem da ćemo tog datuma otvoriti bolnicu, da će se u potpunosti preseliti i to je nešto što mogu slobodno reći je jedan od najznačajnijih projekata u gradu Doboju. Pored toga, imamo niz započetih projekata, cilj nam je da završimo Centar za kulturu i sportsku dvoranu, to je nešto što zbog globalnih pomjeranja i u Evropi i u svijetu ima uticaja i na nas male.

Ja bih volio da je to prije, volio bih da je brže, da smo sve te projekte završili, da smo nove započeli, ali sam siguran da ćemo, uz podršku Vlade RS i njenih institucija, te sredstvima grada Doboja realizovati i te projekte. Ono što nam je isto tako želja, a ona će vrlo brzo biti izvjesna, jeste da Fudbalski klub Sloga, koji je u Premijer ligi, igra na našem stadionu 'Luke' ", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Radovi na Centru za kulturu i obrazovanje traju više od godinu dana, kaže Lidija Žarić, direktor ove ustanove, ali su se oni odužili.

"Nažalost, odužilo se zbog toga što je tender sproveden 2019. i sredstva koja su tada namijenjena renoviranju, po novim cijenama, nakon svih kriza, nakon korone, nažalost, nisu bila dovoljna. No, radi se i evo ja mogu da kažem da je do sada završeno zidanje novog objekta umjetničke galerije i to će biti jedna od najmodernijih i najbolje opremljenih umjetničkih galerija u RS. Zatim, završen je dio projekta koji se odnosi na energetsku efikasnost, završena je fasada zgrade i ugrađena je nova stolarija.

Ono što nas, naravno, najviše zanima, to je rekonstrukcija velike sale, koja je srce našeg centra i to je, u stvari, najskuplji dio projekta jer se radi o vrlo zahtjevnom dijelu, tu su ozvučenje, rasvjeta, nove stolice. Dobili smo uvjeravanja od gradonačelnika i republičkih organa da će se potruditi da u ovoj godini, uz dodatne napore i dodatne finansijske injekcije, ipak to završimo. Treba da završimo galeriju, ali moram reći da je galerija mnogo manji zalogaj od velike sale", rekla je Žarićeva.

U toku ove godine planirano je i otvaranje industrijske zone u Velikoj Bukovici, a prema uvjeravanjima nadležnih, već su se pojavili potencijalni investitori.

"Nikada nisu bili bolji uslovi za razvoj privrede nego sada. U svakom pogledu, pogotovo ako znamo da se otvara novi privredni kompleks, odnosno izlazak na rijeku Bosnu, da smo poziciono toliko ojačali da sve bitne funkcije koje se tiču privrede ljudi iz Doboja uzimaju na nivou RS, pa i na nivou FBiH, te da uz malo volje i snage privreda u Doboju dobije novi zamah. I jedna želja ili vapaj, da malo i vi mediji prizovete naše ljude iz dijaspore, da šaljemo odavde lijepe poruke, jer teško će se neko odlučiti da dođe ako stalno izvještavamo, dajemo prednost crnoj hronici ili teškim podvalama, prevarama. A ako se kaže da u Doboju ima uslova za razvoj privrede, za ulaganje, onda ti ljudi žele doći", smatra Sretko Đurković, privrednik i odbornik (US) u Skupštini grada Doboja.