Na mjesto u vrtiću u USK čekaju i po tri godine

​BIHAĆ - Iako je trend migracija u Unsko-sanskom kantonu opustošio ovdašnje škole, u kojima je sve manje djece, kapaciteti dječjih vrtića su premali da prime mališane svih roditelja koji žele da im djeca pohađaju predškolske ustanove.

Ovakva situacija je već dugo godina prisutna, a razlog tome su isuviše mali kapaciteti vrtića, kao i nemogućnost zapošljavanja dovoljnog broja stručnog kadra. Tako u Dječji vrtić "Bihać" u istoimenom gradu upis čeka 108 djevojčica i dječaka predškolskog uzrasta starosti od jedne do tri godine.

"To su djeca koja pripadaju jasličkoj grupi, a po važećim pedagoškim standardima ove grupe, mlađa i starija, mogu da prime samo 14 djece. Zbog toga u ovome trenutku ne postoji mogućnost da ispunimo sve zahtjeve", kaže Amir Kozlica, direktor pomenute predškolske ustanove.

Najveći red za čekanje je u Cazinu, gdje 158 mališana ne može biti obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem.

"Vrtić smo proširili dodatnim kapacitetima, ali opet nismo mogli udovoljiti svim zahtjevima roditelja. Poslali smo zahtjev resornom ministarstvu da nam omogući otvaranje još jednog odjela koji bi bio smješten u Prvoj školi u Cazinu i ako to bude odobreno, moći ćemo upisati još oko 80 djece", kaže Minela Jušić, direktorica vrtića "Hasnija Omanović" iz Cazina.

Prema njenim riječima, na prijem djeteta u ovu ustanovu neki roditelji čekaju i po tri godine.

U Ministarstvu obrazovanja USK kažu kako je slična situacija u svim vrtićima na području Unsko-sanskog kantona, te dodaju kako su od nekoliko njih već zaprimili zahtjeve za proširenje kapaciteta.

Ističu kako će biti formirane komisije čiji će zadatak biti da provjere ispunjavaju li te ustanove propisane pedagoške kriterijume.

"Interes djece je na prvom mjestu, bez obzira na to što formiranje novih grupa podrazumijeva i nova zapošljavanja, a to nije jednostavno u sadašnjoj situaciji. Međutim, ni to neće biti problem u onim situacijama gdje vrtići budu primorani da zaposle dodatne radnike, mi ćemo se potruditi da uvažimo takve potrebe", kaže Azra Šulić iz resornog ministarstva.