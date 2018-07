Na operaciju katarakte čekaju do godinu dana

DOBOJ - Kvar operacionog mikroskopa i fako aparata produžio je listu čekanja za operaciju katarakte u Službi za oftalmologiju dobojske bolnice "Sveti apostol Luka", pa trenutno oko 1.100 pacijenata od šest mjeseci do godinu dana čeka svoj termin za operativni zahvat.

"Na popravak tog optičkog dijela operacionog mikroskopa morali smo čekati četiri mjeseca i onda je došlo i do kvara na dijelu fako papučice, odnosno to je dio fako mašine, pošto se fako hirurgija radi na principu ultrazvuka, a na popravku smo morali čekati oko mjesec dana", pojasnila je dr Jelena Njegomirović-Tufegdžić, šef Službe za oftalmologiju, te dodala da su aparati u funkciji, ali da se mjesečno izvede od 80 do 100 operacija.

Na operaciju je čekala i Borka Malinković, ali kaže da joj to nije predstavljalo veliki problem.

"Operacija je dobro prošla. Nije bilo nikakvih problema. Vidim bolje, još ne vidim pravo kao prije katarakte, ali mi je rekao doktor da će to potrajati duže vremena dok dođe vid", kazala je Malinkovićeva.

Da bi smanjili odliv pacijenata koji ne žele da čekaju termin za operaciju, Služba za oftalmologiju je angažovala ljekara iz Banjaluke, a operacije izvode i dva ljekara koji rade u dobojskoj bolnici.

"Uspjeli smo angažovati prim. dr Boška Amidžića, koji je inače bio naš edukator iz UKC, Očne klinike, tako da se nadam da će ta dinamika biti još veća, odnosno ubrzanija", kaže Njegomirović-Tufegdžićeva.

Katarakta je najčešća bolest u oftalmologiji, posebno među starijom populacijom, a lista čekanja se, kaže Njegomirović-Tufegdžićeva, određuje na osnovu više faktora kao što su vidna oštrina pacijenta, tip katarakte...

Liste čekanja za operaciju postoje i u evropskim zemljama, širom svijeta, navodi doktorka, te dodaje da staračka katarakta nije bolest koja ugrožava vitalno stanje organizma.

Operacije katarakte obavljaju se tri puta sedmično, a pacijent dan prije zahvata dolazi u bolnicu.

"Ujutru se sprema pacijent za operaciju. Operiše se i zadržava se kod nas još jedan dan, faktički dva dana leže pacijenti i onda se otpuštaju i idu svojoj kući. S tim što im se savjetuje kako dalje postupati sa operisanim okom. Treba doći na kontrolu za sedam dana", ispričala je za "Nezavisne" Tanja Štrkić, glavna sestra Službe za oftalmologiju.