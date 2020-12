Nabujala Sana odnijela turističku lađu

SANSKI MOST - Neobična nesreća zadesila je Mensura Unkića, kojem je nabujala rijeka Sana odnijela jednu od lađa koja je u protekle dvije godine bila prava turistička atrakcija u Sanskom Mostu.

Unkić kaže kako je danas ujutru ustanovio kako je zbog snažne matice nabujale rijeke pukao katanac na lancu, kojim je plovilo bilo privezano za obalu u neposrednoj blizini njegove kuće, pa je lađa jednostavno otplovila.

"Tražio sam je danas nizvodno i išao sve do Oštre Luke, ali od nje ni traga ni glasa. Postoji velika vjerovatnoća da ju je Sana odnijela čak do Prijedora ili dalje, pa bih zamolio ljude koji je pronađu da me obavijeste", rekao je u petak Unkić za "Nezavisne".

Dodaje kako je prije dvije godine uložio značajna sredstva u kupovinu prve lađe, koja je imala kapacitet od osam osoba i kojom je vozio turiste Sanom, a nakon toga proteklog ljeta kupio je i drugo plovilo.

"Lađu je načinio poznati lađar Himzo Bužimkić iz Bosanske Krupe. Ima ugrađene klupe i stol, nadstrešnicu protiv sunca, pa čak i noćnu rasvjetu. Pokreće je ekološki nečujni motor koji napaja automobilski akumulator od nekoliko konjskih snaga i vožnja njome je uistinu jedinstven doživljaj", dodaje Unkić.

Smatra da plovilo nije potonulo, a zanimljivo je kako je na svome putu nizvodno, na području sanske općine, moralo proći između stubova dva mosta. Pošteni pronalazači koji primijete plovilo, zamolio je vlasnik, mogu ga obavijestiti na telefon 061/695-408, a za pronalazak je spreman dati i novčanu nagradu.