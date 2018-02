Načelnik Ilidže: Tražićemo saglasnost za odvajanje od Sarajeva

SARAJEVO - Načelnik Opštine Ilidža Senaid Memić ogorčen je, kako je rekao, nemarnim odnosom gradskih vlasti prema ovoj lokalnoj zajednici. Zbog toga što za sve odluke o izgradnji i realizaciji brojnih projekata mora tražiti saglasnost Kantona i Grada Sarajeva, Memić će krenuti u proceduru da se Ilidža proglasi gradom i tražiće saglasnost Opštinskog vijeća.

Memić je naglasio da Ilidža kao opština odavno nema mjesto u Kantonu Sarajevo i da s obzirom na broj stanovnika nema status koji zaslužuje. Dodao je da njeni stanovnici ne uživaju jednaka prava kao oni iz drugih opština te da postoje brojni problemi s kojima se suočavaju, koji godinama nisu riješeni.

"Dok se u posljednjih 20 godina troši na obnavljanje fasada po Sarajevu, s druge strane još u ratu oštećeni krovovi kuća nisu popravljeni na Ilidži. Također, kada se priča o utopljavanju zgrada u gradu, prikazano je da se to finansira novcem općina, međutim, riječ je o zajedničkom novcu kantona i općina. Ilidža dobije samo ono što neki drugi nisu sposobni organizovati, obnavljaju se samo osnovne škole. Voda i struja su osnovne potrebe stanovništva, pa zar nije žalosno da ljudi nemaju vodu tri mjeseca u Rakovici ili da nemaju kanalizaciju pa nam kanalizacija sva iz Hadžića dođe na Ilidžu i onda mi trebamo investirati 15 miliona maraka u kolektor", kazao je Memić.

Memić je naveo da su iz budžeta Opštine Ilidža izdvojena sredstva za obnovu i izgradnju kulturno-istorijskih spomenika te da je u proteklih deset godina iz budžeta Kantona na području ove opštine u kulturu uloženo samo 40 hiljada maraka.

"Svake godine se plaća i Sarajevska zima, Baščaršijske noći i razni festivali, a mi u tom kulturnom obuhvatu ne pripadamo Sarajevu. U šta god želimo investirati ograničenje su nam nekakve institucije iz Sarajeva. Pa o čemu onda da pričamo, ako smo sve sami radili, onda trebamo biti grad. Tako ćemo raspolagati vlastitim budžetom i moći ćemo realizovati onakve projekte kakve Ilidža zaslužuje bez ičije ucjene. Razvojnih planova ne možemo ni imati kad su svi zakonima zaštitili svoje interese. Aerodrom je zaštitio svoje interese, Vodovod i kanalizacija svoje, kao i šumarstvo i zavodi za izgradnju i planiranje, a šta je s našim interesima i stanovništvom", rekao je Memić.

Rekao je da će uputiti inicijativu Opštinskom vijeću te da smatra da je većina vijećnika za to da Ilidža postane grad te je dodao da stanovništvo, ali ni ova opština nemaju interes da pripadaju Sarajevu.

"Do sada smo plaćali njihove račune, više to ne želimo. Također, ne želimo ni da budemo nekakva seoska općina ili seljačka ili vangradska oblast, mislim da Ilidža zaslužuje da bude grad. Kada dođe na dnevni red sjednice, vijeće treba da odluči, a ukoliko ni tako ne bude moglo, onda za tako dobru stvar nije skupo napraviti ni referendum pa da se odluči da li je to ispravno ili ne. Ako bismo postali grad, onda bismo srušili one koji nas svojim monopolom drže pod zemljom", objasnio je Memić.

Na osnovu člana 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH je propisano da se grad, osim ustavom, uspostavlja i federalnim zakonom na osnovu sporazuma o udruživanju dvije ili više opština, odnosno odluke opštinskog vijeća koja ispunjava propisane kriterijume. Dakle, potrebno je da se radi o urbanoj, infratrukturnoj cjelini koja je povezana svakodnevnim potrebama stanovništva, a koja ima najmanje 30 hiljada stanovnika.

Ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić rekao je da Ilidža ima više od 70 hiljada stanovnika i da ispunjava te uslove. Takođe, gradom se može proglasiti i opština od posebnog istorijskog i kulturnog značaja, a Ilidža, naveo je, ima dugu istoriju i kulturu, te je sa pravnog aspekta moguće realizovati ovu inicijativu.

"Dakle, pravni osnov postoji, a da li će do realizacije takve inicijative doći, teško je procijeniti. Naš interes je da se gradske općine i formalno integrišu u Grad Sarajevo, a ne da se stvara veći broj manjih gradova u Kantonu Sarajevo. Izdvajanjem Ilidže u samostalan grad, došlo bi do teritorijalnog prekida kantonalnih općina, jer se postavlja pitanje šta bi se desilo sa općinom Hadžići, koja je danas u sastavu Kantona Sarajevo, ali ne i Grada Sarajeva", kazao je Nenadić.

(Klix.ba)