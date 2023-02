Načelnik doveo ljubinjske komunalce da čiste Bileću dok njegovi štrajkuju

BILEĆA - Radnici bilećkog komunalnog preduzeća "Komus" već četvrti dan štrajkuju zbog neisplaćenih šest zaostalih plata i doprinosa, zajedno sa februarom, ali, umjesto očekivanog dogovora sa opštinskim vlastima, u četvrtak ujutro su dovedeni kamioni i komunalni radnici iz susjednog Ljubinja da očiste grad.

"Ovo je dno dna, ovo je prelilo našu čašu više nego dugovanja koja imamo, a samo mi znamo kako nam je i kako je težak posao komunalnog radnika, mada smo nakon jučerašnjeg razgovora sa načelnikom, koji je trajao više od sat vremena, očekivali da će nam se isplatiti barem dvije plate, kojima smo mogli pokrpiti neke ranije dugove, s obzirom na to da je iza nas januar, mjesec slava, mjesec kada se svode računi iz prethodne godine", kaže Dobroslav Kašiković iz sindikata "Komusa" Bileća.

Kaže da su sa načelnikom razgovarali i o tome da se podignu cijene usluga ili da se one neredovne platiše nekako privole na plaćanje, jer, prema njihovoj evidenciji, u Bileći je 3.000 platiša vode i 1.500 platiša za odvoz smeća.

"Očekivali smo da će doći do povećanja cijena komunalnih usluga, poput naplate odvoza smeća, usluga Gradske kapele i slično, očekivali smo i da ćemo dobiti barem dio dugovanja od hidroakumulacijskih naknada od 'Hidroelektrana na Trebišnjici', jer nam je načelnik rekao da očekuje dvije naplate, za januar i februar. I na kraju, očekivali smo sve i svašta, ali ovo nismo", dodaje Kašiković.

Kaže da su za dovođenje ljubinjskih komunalaca od načelnika opštine Veselina Vujovića dobili samo odgovor da je on na to bio primoran, čime je, kako smatra tridesetak zaposlenih u "Komusu", pokazao samo to da mu domaća radna snaga nije potrebna, jer ni zaposleni u ljubinjskom komunalnom preduzeću u Bileću nisu došli "na lijepe oči".

"Načelnik nam je rekao da su oni došli da rade džabe, u šta niko ne može vjerovati, a nama je preostalo samo to da sa svojom situacijom upoznamo i regionalnu i republičku sindikalnu organizaciju u Trebinju i Banjaluci, kao i da tužimo opštinu Bileća, što sam ja već i uradio, jer mi radni staž, kad dođe vrijeme za penziju, može biti povezan, još sam zdrav, pa mi ne treba liječenje, ali bogami plate kao dug mogu zakonski zastarjeti", odlučan je Kašiković.

Bilećki komunalci su do sada zbog dugovanja koja potražuju od opštine štrajkovali već nekoliko puta, dobijajući na kašičicu dijelove svojih potraživanja, pa ni sami ne znaju kako će se završiti ova priča.

Gradonačelnik Bileće Veselin Vujović se nije javljao na naš telefonski poziv.