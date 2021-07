Načelnik opštine sa 1.391 stanovnikom u BiH kupuje auto od 65.000 KM

Opština Ravno, koja, prema podacima na njihovoj zvaničnoj stranici, ima ukupno 1.391 stanovnika, nabavlja novu, crnu metalik limuzinu za potrebe Kabineta načelnika ove opštine u vrijednosti od 65.000 KM bez PDV-a, iako, prema mišljenju stručnjaka, jeftiniji automobil može ispuniti sve tražene zahtjeve.

Opština traži crnu metalizovanu limuzinu, sa dizelskim motorom, dok od ostale opreme, između ostalog, vozilo treba da posjeduje vanjske retrovizore, elektro podesiva i grijana, sa automatskim zatamnjenjem na vozačevoj strani, multifunkcijski kožni upravljač, tvornički ugrađen radionavigacioni uređaj sa ekranom osjetljivim na dodir, bluetooth interface za mobilni telefon, tekstilne prostirače naprijed i nazad, kao i putni računar te automatski trozonski klima-uređaj.

Kako je navedeno na njihovoj stranici, ova opština broji 1.391 stanovnika u 55 naseljenih mjesta, piše BIRN.

Damjan Ožegović iz Transparency Internationala objašnjava da same specifikacije nisu toliko sporne, ali da jeste vrijednost automobila, s obzirom da je riječ o maloj opštini. Kako kaže, do sada su veće opštine nabavljale luksuzna vozila, ali sada su to počele činiti i opštine s manjim brojem stanovnika, za koje je upitno za šta će takav automobil uopšte koristiti.

"Jedan skromniji, pristupačniji automobil može da ispoštuje sve zahtjeve svih funkcionera na svim nivoima, a kamoli općinskih načelnika ili službi", kaže Ožegović.

Napominje da je vrijeme pandemije korona virusa, ali kao da opštine širom BiH nije pogodila ova pandemija, nego "pandemija luksuza", jer svi nivoi vlasti uopšte ne štede niti se posvećuju borbi protiv nastupajuće pandemije, već kupuju luksuzne robe.

Na upit BIRN-a BiH putem e-maila zašto se u jeku pandemije kupuje ovako skupo vozilo, sa zvanične e-mail adrese Opštine je odgovoreno "zato", a na pitanje da li je kupovina opravdana odgovoreno je "da".

Iz Opštine su takođe poslali Odluku o nabavci stalnog sredstva – putničkog motornog vozila, koju je donijelo Opštinsko vijeće Ravno na drugoj sjednici, održanoj 20. maja ove godine, te Odluku o prodaji putničkog motornog vozila, koje već imaju u posjedu, sa početnom cijenom 14.500,00 konvertibilnih maraka (KM).

Rok za podnošenje prijava na ovaj tender je 28. juli.