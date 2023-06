Nagrađeni ponosni vlasnici Vukove diplome: Znanje im niko ne može oduzeti

DOBOJ - Šest srednjih i devet osnovnih škola iznjedrilo je 44 dobitnika Vukove diplome koji su za sve petice u knjižicama i svjedočanstvima iz ruku gradonačelnika Doboja dobili književni klasik i novčanu nagradu.

Na policu svoje biblioteke djelo Ive Andrića "Na Drini ćuprija" staviće 18 svršenih srednjoškolaca koji su tokom prethodne četiri godine nizali samo petice.

"Ja sam i kroz osnovnu školu bila vukovac, tako da sam oduvijek željeli da nastavim tim putem i da, naravno, ostvarim što veći uspjeh. Ja sam tu pronalazila neko svoje lično zadovoljstvo. Nisam očekivala, četiri godine sam vrijedno radila, trudila se i, evo, to je na kraju rezultiralo ovim. Svoje školovanje planiram nastaviti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smjer komunikologija i odnosi sa javnošću. Ekonomija jeste zanimljiva, odgovorna i zahtjevna, međutim nekako se tu nisam pronašla u potpunosti, pa sam odlučila da se oprobam u nekom drugom svijetu", rekla je Ana Kurtinović, vukovac Ekonomske škole.

"Uvijek mi je škola bila na prvom mjestu. Bila sam vukovac i u osnovnoj školi i cilj mi je bio da budem i u srednjoj, koliko god to bilo teško i zahtjevno. Sama diploma kao diploma mi ne predstavlja neki značaj, nego je meni lična satisfakcija. Planiram dalje da upišem pravo u Beogradu", rekla je Selena Dimitrijević, vukovac Gimnazije "Jovan Dučić".

Kako planiraju potrošiti 200 KM koliko se našlo u koverti 26 svršenih osnovaca nismo pitali, ali smo provjerili šta planiraju dalje te šta im je bilo najteže u osnovnoj.

"Pa, nije ništa bilo posebno teško. Bilo je tu nekih prepreka i svega, ali s vremenom se to nauči. Ako se uči dosta tih stvari, navikneš se jednostavno i naučiš. Matematika i fizika su među težim predmetima, ali nije ništa posebno, sve se može naučiti. Ja sam predao dokumente u Saobraćajnoj i elektro školi, za IT. Želim to da radim, zanimljivo mi je i to sam tokom cijelog školovanja planirao da upišem", naveo je Dženan Solo, vukovac OŠ "Dositej Obradović".

"Učio sam, to je bilo presudno. Sedmi razred je bio najteži, treba puno učiti, ali, eto, nekako sam se uspio izboriti. Geografija je bila najteža. Dalje sam planirao Saobraćajnu i elektro školu, smjer tehničar informacionih tehnologija. Volim tehnologiju", iskren je Aksentije Ostojić, jedini vukovac u OŠ "Radoje Domanović" Osječani.

Prijem za vukovce organizovan je povodom obilježavanja 28. juna, Dana grada, a na uspjeh školaraca ponosan je i prvi čovjek Doboja.

"To je naša budućnost i raduje me da je ovoliki broj mladih ljudi ponio Vukovu diplomu. To govori da su oni bili marljivi, vrijedni, radni i da će tako, siguran sam, nastaviti i u srednjoj školi, a isto to potvrđuje i broj srednjoškolaca koji su ponijeli Vukovu diplomu. Svakako da je to njihova satisfakcija, njihov trud i rad. Njihovo znanje i njihove Vukove diplome niko im ne može uzeti, to je ono što su oni sticali sve ove godine", izjavio je gradonačelnik Boris Jerinić.