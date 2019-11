Najbolji rezultati Bolnice "Srbija" u posljednjih pet godina

ISTOČNO SARAJEVO - Direktor Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu Nebojša Šešlija izjavio je danas nakon razgovora sa srpskim članom Predsjedništva Miloradom Dodikom da je novi objekat ove bolnice u potpunosti opravdao svoju namjenu, navodeći da je u oktobru Bolnica "Srbija" ostvarila najbolje poslovne rezultate u posljednjih pet godina.

On je napomenuo da su u bolnici u oktobru hospitalizovana 1.122 pacijenta, a da je dosadašnji mjesečni prosjek hospitalizovanih pacijenata bio oko 850, te izrazio zadovoljstvo što pacijenti vraćaju povjerenje u svoju bolnicu.

"Zadovoljstvo nam je što smo danas ugostili gospodina Dodika, koji je uvijek, i dok je obavljao najznačajnije pozicije u Republici Srpskoj, bio na liniji pomoći našoj bolnici", rekao je Šešlija novinarima poslije obilaska bolnice i sastanka sa srpskim članom Predsjedništva.

Navodeći da posebna zahvalnost za izgradnju novog objekta bolnice pripada upravo Dodiku, Šešlija je istakao da uslovima u novom objektu nisu zadovoljniji samo pacijenti, nego i zaposleni u bolnici.

On je dodao da su u Bolnici "Srbija" u proteklom periodu po prvi put pružene usluge vaskularne hirurgije i dječije ortopedije, a poslije šest godina je vraćena usluga torakalne hirurgije.

"Najbitnije je što doktori koji dolaze sa strane ne dolaze samo da bi pružili usluge pacijentima, već i da bi edukovali kadar naše bolnice. Uz svakog doktora kojeg smo doveli sa strane imamo mladog specijalizanta koji se uz njega usavršava i u budućem periodu moći će da preuzmu taj dio posla", rekao je Šešlija.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je tokom posjete lokacijama u Istočnom Sarajevu, na kojima je u toku intenzivna izgradnja Trga Srbija, pozorišta i sportske dvorane, izrazio zadovoljstvo ostvarenim efektima realizacije ovih kapitalnih projekata.

"Koordinacija, saradnja i podrška vlasti Republike Srpske ovdje nije nedostajala i drago mi je što mogu da uporedim neko vrijeme od prije desetak godina u kojem su sve ovo bili otvoreni problemi - od Bolnice 'Srbija', koja je stavljena u funkciju, pa do puta prema Jahorini i mnogo toga drugog na planu komunalne infrastrukture, što je ovdje učinjeno", rekao je Dodik novinarima.

On je izrazio uvjerenje da se izgradnja ovih kapitalnih objekata završava kvalitetno i na vrijeme, ističući da je ovdje i snažna inicijativa i zainteresovanost za izgradnju stambenih zgrada i da je ova opština veliko gradilište i mjesto koje ima perspektivu.

"I ovaj put želim da opštinskim vlastima, sa načelnikom Ljubišom Ćosićem na čelu, čestitam i potvrdim svoju, kao i podršku institucija Republike Srpske u budućem radu", poručio je srpski član Predsjedništva BiH koji je sa Ćosićem obišao gradilišta.

Dodik je naglasio da ne treba zaboraviti ni na realizaciju projekata poput izgradnje sjedišta Republike Srpske u Istočnom Sarajevu i dodao da će uskoro krenuti i izgradnja studentskog centra.

"Drago mi je što na ovaj način zatvaramo usta onima koji pokušavaju da naprave podjelu u Republici Srpskoj po sistemu istok-zapad ili nešto slično, sjever-jug. To ne postoji, postoji samo to da li negdje imamo agilnu ekipu lokalnih ljudi koji mogu da se okupe i koji znaju šta hoće, a mi smo tu da to podržimo", zaključio je Dodik.

Zahvaljujući za ovu posjetu, načelnik opštine Ćosić je podsjetio da je, u vrijeme kada su vođeni dogovori za podršku ovim projektima, Dodik bio predsjednik Republike Srpske i dodao da je on najzaslužniji za sve ove projekte koji su u fazi završetka.

"Pozorište u Istočnom Novom Sarajevu nije opštinska, nego gradska i regionalna priča u Republici Srpskoj, a tu su i trg na 11.000 metara kvadratnih i sportska dvorana kapaciteta 2.100 mjesta, podobna za takmičenja u ABA i EHF ligi u rukometu", rekao je Ćosić.

On je istakao da se na ovim projektima, koji su započeti prošle godine, danas završavaju grubi građevinski radovi, tako da bi dvorana trebalo da bude pokrivena i zatvorena do kraja godine, a da će Trg Srbija biti izgrađen do polovine sljedeće godine i da će biti ukras ovog grada.

Prema njegovim riječima, trg, pozorište, dvorana, kao i ranije izgrađeni park "Gavrilo Princip" i obdanište "Patrijarh Pavle", biće nevjerovatna i jedinstvena cjelina koja će biti ponos Istočnog Sarajeva i cijele Republike Srpske.

Ćosić je zahvalio Dodiku za posjetu, ali isto tako i ukupnu pomoć, uključujući i podršku Vlade Republike Srpske po dva miliona KM za sportsku dvoranu i pozorište, a zahvalnost je uputio i Vladi Srbije za pomoć u izgradnji trga.

On je najavio i izgradnju novog obdaništa u ovoj lokalnoj zajednici koja zajedno sa Banjalukom bilježi jedini pozitivan prirodni priraštaj u Republici Srpskoj.