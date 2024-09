Najezda zmija otrovnica u Trebinju: Šarka ulovljena u centru grada (FOTO)

TREBINJE - U Trebinju je u posljednjih nekoliko dana zabilježena prava najezda zmija otrovnica, među kojim je bilo i poskoka i šarki, ali i onih koje, kako se vjeruje u narodu, nisu otrovne, jer njihov ujed izaziva samo otok, a takve dvije su za nogu ugrizle radnika koji se bavi njihovim uklanjanjem Miša Pamučinu.

On je u posljednja dva dana imao pet intervencija uklanjanja zmija i dvije stršljenova, a u nedelju (danas) popodne, u samom centru grada, ulovio je jednu „šarku“ koju su primijetila djeca idući ka obali rijeke na kupanje.

"Bilo je tu i djece i odraslih, a mene je konkretno pozvao jedan među njima koji inače radi u bolnici, saopštivši mi telefonom da se u blizini marketa, pored šetališta, nalazi zmija, da diže glavu i napada ljude koji vrište i u panici su. S obzirom da je šetalište popločano i ravno – lako sam je ulovio i stavio u plastični kanister, pa sam je pustio u njeno prirodno stanište – kamenjar", kaže Pamučina, inače zaposlen u JP Ekologija i bezbjednost.

Odmah nakon ove intervencije, kada smo i fotografisali Miša sa "šarkom", pozvali su ga u Petrovo Polje, gdje je iz kuće istjerao zmiju koja, doduše, nije bila otrovna, pa ju je po istom principu uhvatio specijalnom hvataljkom, odložio u plastični kanister i odnio je do kamenjara, gdje ju je oslobodio.

"U protekla dva dana sam ulovio četiri zmije, dvije su mi pobjegle, a dvije su me čak I ujele, jer sam, tražeći ih, jednoj, usred kuće u koju je ušla, stao na rep koji je virio ispod kauča, a ja ga nisam vidio, pa se ona nekako izvila i ugrizla me iznad čizme, a druga me, sutradan, napolju, takođe ujela za istu, lijevu nogu, ali srećom nisu bile otrovnice, pa mi je noga samo otekla i sada bridi, ne boli me", nastavlja priču Mišo.

Osim "šarke" u centru grada, na šetalištu, sve intervencije su se dešavale u prigradskim naseljima, u blizini kamenjara i šume, a, s obzirom da je poznato da se zmije, čija su staništa uglavnom kamenjari, u ovo doba godine penju po drveću, u Hercegovini je za očekivati ovako nešto, iako ne u ovolikom broju.

Zmijama pogoduju i blage zime, pa ostaju žive i brže se množe, a blage zime pogoduju I otrovnim insektima, poput stršljenova kojih takođe ima sve više i više, tako da je u posljednja dva dana Pamučina primio i dva poziva za uništavanje gnijezda stršljenova.

"Najgore je što ne posjedujem adekvatnu opremu, naročito rukavice i visoke čizme, ali sam dobio obećanje od izvršnog direktora za proizvodnju i tehničke poslove HET-a Ilije Tamindžije, da će se, iako to nije njegov resor, zauzeti da mi se nabavi oprema", navodi na kraju Pamučina.

