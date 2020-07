Najmlađa opština u RS bračnim parovima daje po 12.000 KM za stan

STANARI- Sa po 12.000 KM budžetskih sredstava poguraće opština Stanari sve mlade bračne parove koji žele da u ovoj lokalnoj zajednici sviju svoje gnijezdo, odnosno kupe stan, sagrade ili kupe kuću.

"Mi smo se vodili računicom da na području opštine Stanari kupovina ili izgradnja jedne stambene jedinice za mladi bračni par košta između 60 i 80 hiljada KM. Došli smo, znači računicom da je cilj opštine da mlade bračne parove subvencioniše ili kako ste rekli pogura sa 15 do 20 posto i tom računicom smo došli do 12. 000 KM. Kao neko ko je skoro prošao sav taj proces vjerujem da će ovo biti značajna pomoć našim mladim bračnim parovima", poručio je danas Denis Stevanović, zamjenik načelnika opštine Stanari (SP).

Dušan Panić, načelnik Stanara (SNSD), ističe da opština Stanari podržava od početka osnivanja kada je u pitanju potomstvo i školovanje djece.

“ I naravno da zaokružimo tu priču danas smo i ovu aktivnost podržali. Biće javni poziv, 12 hiljada, to su početna, inicijalna sredstva. Ovo je dosta ruralni kraj, pa smo se ravnopravno odlučili i za stanove i za kuće", kazao je Panić.

Svi parovi će imati iste kriterije koje moraju ispuniti bez obzira da li kupuju stan, odnosno kuću ili grade svoj dom, a to je da su starosti do 35 godina, da jedan od supružnika najkraće tri godine živi na području najmlađe lokalne zajednice u RS, da nisu vlasnici nekretnina, odnosno da im je to prva stambena jedinica.

Samo jedan glas je nedostajao da svi odbornici u Skupštini opštine Stanari podrže ovu odluku koju su u parlamentarnu proceduru uputili socijalisti, ali nezavisni odbornik Saša Đukić je imao drugačiju računicu.

On je bio uzdržan jer smatra da bi mlade bračne parove trebalo podržati sa većim iznosom.

"Smatram da je 12 hiljada maraka veoma, veoma mala, da ne kažem mizerna suma, pomoć, kada svi znamo koliko koštaju stambene jedinice da se sagrade, odnosno da se kupe. S obzirom da opština ima budžet od 11 miliona KM, s obzirom da u svojoj rashodovnoj strani ima mnoge stavke koje bi po meni trebale da se skrate i da se umanje, mislim da je tu bilo prostora. Ja sam amandmanom tražio 18.000, smatram da tih šest hiljada nije nešto pretjerano što bi oštetilo opštinu, a to bi mladom čovjeku danas dobro došlo", kaže Đukić.