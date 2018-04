Najoštrije sankcije za piromane u USK

SANSKI MOST - Protiv lica za koja se utvrdi da su uzročnici šumskih požara na području općine Sanski Most biće primijenjene najstrože zakonske sankcije.

Ovo je zaključeno danas na sastanku predstavnika Civilne zaštite, Vatrogasne jedinice, policije i preduzeća "Unsko-sanske šume" te je tom prilikom još jednom istaknuto kako šumski požari svake godine uzrokuju ogromnu materijalnu štetu. "S obzirom na to da u proteklim godinama svi apeli građanima da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom, u blizini šumskih ili poljoprivrednih kultura nisu urodili plodom, ove godine smo riješeni da oštro sankcionišemo sve počinioce požara", istakao je Said Ramić, načelnik Civilne zaštite Sanski Most.

Na ovom sastanku je istaknuto kako je u protekloj godini na širem području sanske općine zabilježeno više od stotinu šumskih požara i da se radi o slučajevima koji su prijavljeni, dok je broj pomenutih požara, vjerovatno, višestruko veći.

Predstavnik preduzeća "Unsko-sanske šume" Meho Talić rekao je da je problem s šumskim požarima u protekloj godini dostigao razmjere prave ekološke katastrofe, te da sem direktne štete, požari na šumskim kulturama proizvode i niz drugih negativnih posljedica.

"Svaki požar je najveći potrošač kiseonika i proizvođač ugljen-dioksida, tako da se stvara još veća katastrofa na taj način, jer se onečišćava prirodni okoliš", rekao je Talić.

Konkretni podaci o šteti koju su požari pričinili šumskom bogatstvu, kako je rekao, u ovom trenutku ne postoje, ali je izvjesno kako je velika.

Na jučerašnjem sastanku je istaknuto kako će u narednom periodu Civilna zaštita u svim mjesnim zajednicama pokušati uspostaviti sistem povjerenika, a jedan od prijedloga je da se u budućnosti zabrani priprema zemljišnih parcela paljenjem vatre. Za svjesno ili nesvjesno izazivanje požara zakon je predvidio određene sankcije, prekršajne i krivične. Kada je riječ o prekršajnim kaznama, one se kreću i do 700 maraka, dok krivične radnje poduzimaju nadležna policijska tijela i tužilaštvo.