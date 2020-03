Najveći dio kredita biće potrošen na stanove i garaže

DOBOJ - Skupština grada Doboja odobrila je danas novo kreditno zaduženje ove lokalne zajednice u iznosu od 10 miliona KM, s rokom otplate na 10 godina.

Kako će se potrošiti tih 10 miliona KM kreditnih sredstava zanimalo je danas malobrojnu opoziciju u dobojskom parlamentu, koja nije podržala novo zaduženje kojim će se finansirati kapitalna ulaganja.

Najveći dio kredita, pet miliona KM, biće potrošen na kupovinu stanova, poslovnih prostora i garaža.

"Zar nije normalno da mi koji ovdje sjedimo i koji odlučujemo znamo kome kupujemo? Ako je to za ovu djecu kao što smo rekli stotinu stanova, ja sam glasao za tu odluku i to podržavam, ali valjda je normalno znati kome dajemo narodne pare, pogotovo iz kredita, da kupi stan, poslovne prostore, garaže... Bilo je ljudski ovdje da napiše da mi znamo za šta glasamo", smatra Dragić Ružojčić, odbornik SDS-a.

Kupovina stanova zapela je za oko i Vedranu Gligoriću, odborniku SP-a, a zanimljive su mu i garaže.

"Ja sam za to da se mladima pomogne s kupovinom stambene jedinice, ali da im baš mi kupujemo garažu - nisam. Međutim, mislim da to i nije za njih. Mislim da je kupovina garaža za neke druge potrebe. Mi često imamo prodaju gradskih garaža i poslovnih prostora. Sada dižemo kredit i kupujemo poslovne prostore i garaže. To bi bilo lijepo da neko objasni, ne meni, nego građanima, da ne budu u zabludi", kaže Gligorić.

Milion KM odlazi na izgradnju gradskih saobraćajnica, 1,2 miliona KM planirano je za rekonstrukciju Ulice kralja Aleksandra, pola miliona KM za kanalizaciju u prigradskom naselju Bare, dok je 220.000 KM za rekonstrukciju i dogradnju muzeja, a 300.000 KM za asfaltiranje regionalnog puta Bušletić - Gornja Paležnica.

"Slažem se da ove infrastrukturne objekte treba završiti, ali isto tako smatram da se mora raditi na privredi. Nijedno mjesto koje se naziva gradom osim Doboja ne postoji u RS koje nema poslovni inkubator. Jesmo li mi najpametniji ili smo možda najlošiji? Dajte, molim vas, idite u tom smjeru da se diže privreda, industrija, omogućite ovim ljudima da rade. U protivnom, bojim se da i ovi infrastrukturni objekti neće biti mnogima od koristi jer sve su veće kolone, ljudi odlaze vani", poručio je Slobodan Vasiljević (PDP).

Troje socijalista i odbornik SDS-a bili su uzdržani tokom glasanja o kreditu, dok je Vasiljević bio protiv, ali komotna skupštinska većina koju čine odbornici SNSD-a, SDP-a, SBiH, SDA, DNS-a, Ujedinjene Srpske, Demosa i NDP-a nije mnogo marila za njihove primjedbe, te su usvojili odluku o novom kreditu.

"Moram da istaknem da je grad Doboj među najmanje zaduženim lokalnim zajednicama u RS, na devet odsto smo zaduženosti, a zakon je omogućio do 18 odsto izvornih prihoda. Taksativno je nabrojano kako se ta sredstva namjenski mogu samo trošiti", izjavio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Osim kreditom, odbornici su se danas pozabavili i kadrovskim rješenjima, pa je tako Miloš Bukejlović (SNSD) nakon ostavke koju je podnio na funkciju potpredsjednika Skupštine grada izabran za prvog parlamentarca.

On je bio jedini kandidat, a nakon tajnog glasanja dobio je podršku 30 kolega, dok je jedan listić bio nevažeći.

Na toj poziciji je naslijedio stranačku koleginicu Sanju Vulić, koja je preuzela mandat u bh. parlamentu.