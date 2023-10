Najviše znanja o minama pokazali učenici Osnovne škole "Skender Kulenović"

SANSKI MOST - U organizaciji Crvenog križa Sanski Most juče je održano takmičenje za učenike ovdašnjih osnovnih škola o svjesnosti postojanja i poznavanja minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih iz proteklog rata. Prema riječima sekretara pomenute organizacije Hamze Alagića, ova tema je prisutna u poslijeratnom periodu u procesu obrazovanja, a na ovome takmičenju sudjelovale su četiri ekipe osnovaca.

Najviše znanja iz ove oblasti pokazali su učenici Osnovne škole "Skender Kulenović" iz Kamengrada, koji su na kraju osvojili prvo mjesto i najviše bodova.

"Nažalost, veoma je bitno da učenici i danas, toliko godina od okončanja rata, posjeduju osnovna znanja o ovoj temi, a posebno da znaju kako treba da se ponašaju u slučaju da se eventualno susretnu s minama i drugim opasnim eksplozivnim sredstvima", istakao je Alagić.

Prema riječima Saida Ramića, načelnika Civilne zaštite u ovom gradu, duže od 20 godina od okončanja rata mine su i dalje velika opasnost po ljudske živote.

"Procjena je da je oko tri odsto teritorije sanske općine još pod minskim poljima zaostalim iz rata. Zbog nedostatka finansijskih sredstava proces deminiranja na području općine Sanski Most odvija se ograničenim intenzitetom", istakao je Ramić. On je dodao kako su najugroženija područja u rubnim dijelovima ove općine, prema susjednom entitetu, s obzirom na to da se radi o nekadašnjim ratnim linijama razdvajanja. Također, jedan od problema je i što nesavjesni pojedinci uklanjaju oznake minskih polja, što predstavlja potencijalnu opasnost po ljudske živote, kazao je Ramić

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.