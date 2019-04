Nakon obostranih predomišljanja Mesić ipak počasni građanin Sarajeva

SARAJEVO - Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić u februaru prošle godine odbio je da primi nagradu Počasni građanin Sarajeva. Ipak, godinu i dva mjeseca poslije, Mesić se predomislio pa je danas u sarajevskoj Vijećnici pruzeo svečano priznanje.

"Meni je drago da sam danas ovdje. Bilo je određenih nesporazuma, sjećate se. Bilo je nesporazuma s Orhanom Pamukom, jednim od najvećih književnika. Ali ja sam uspostavio kontakt s gospodinom Pamukom i on mi je napisao da mi čestita", rekao je Mesić.

Bivši lider Republike Hrvatske je prošle godine odbio nagradu jer su se gradske vlasti u Sarajevu predomislile, tačnije priznanje Počasnog građanina Sarajeva umjesto Orhanu Pamuku, turskom književniku, u posljednji čas odlučile da dodijele bivšem hrvatskom predsjedniku.

"Prije svega trebalo me obavijestiti da sam uopće predložen za Počasnog građanina, jer ni to nisam znao. Posebno nisam oficijelno dobio informaciju da sam izabran. A pogotovo kad sam čuo da je procedura bila sasvim drugačija, dakle, da je Orhan Pamuk dobio sve glasove komisije koja je to predlagala i najednom se onda ja pojavljujem kao počasni građanin... Sve skupa to mi nije odgovaralo. Ja ostajem i dalje prijatelj Bosne i Hercegovine i Sarajeva", rekao je Mesić prošle godine, prenosi "Klix.ba".

Mnogi su tada optužili gradske vlasti da su pod pritiskom turskog režima "oduzele" nagradu svjetski priznatom književniku jer nije pristalica Erdoanove vlasti.

Uprkos očekivanju da će se Mesić pojaviti u Sarajevu u aprilu prošle godine, do toga nije došlo. On se zahvalio, poručio da će uvijek biti prijatelj glavnog grada BiH, ali da nagradu neće prihvatiti.

Ipak, 14 mjeseci poslije, tačnije danas, Stjepan Mesić je u gradskoj Vijećnici primio nagradu koju je prvobitno odbio jer je, kako je naveo, riješio sve nesporazume.

Priznanje su Mesiću predali gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, zamjenik gradonačelnika Ivica Šarić i predsjedavajući Gradskog vijeća Igor Gavrić.