Nastavak izgradnje drvene staze do vodopada

SANSKI MOST - U narednom periodu uslijediće nastavak prilazne infrastrukture do lokaliteta vodopada rijeke Blihe, a ugovor o izvođenju ovih radova potpisao je načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović s izvođačem radova, firmom "Istrakom".

Ukupna vrijednost ovog projekta, koji se u cijelosti finansira iz općinskog budžeta, iznosi 100.000 maraka, a radi se o drugoj i finalnoj fazi izgradnje pomenute turističke infrastrukture, nakon što je prije godinu dana izgrađena pristupna staza do podnožja lokaliteta gdje se nalazi vodopad.

"Nova faza projekta podrazumijeva nastavak izgradnje drvene staze do samog podnožja vodopada, gdje će potom biti izgrađena i velika platforma, koja će posjetiocima omogućiti potpuni ugođaj vodopada Blihe. Također, u sklopu projekta biće izgrađeni šadrvan i klupe za odmor, kao i impozantni vidikovac na suprotnom brdu, odakle puca prekrasan pogled na sam vodopad kao i širi lokalitet oko njega", kazao je Hasanbegović.