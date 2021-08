Nastavljena potraga za nestalim Trebinjcem u rijeci

TREBINJE - Dvanaest ronilaca iz tima Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova RS naizmjenično rone na vještačkoj akumulaciji Gornje Hutovo u potrazi za nestalim Milivojem Ateljevićem (44) iz Trebinja, koji se u nedelju veče okliznuo u rijeku Trebišnjicu, u selu Staro Slano.

Iako se korito i priobalje rijeke Trebišnjice još pretražuju, pretpostavlja se da je rijeka mogla odnijeti nestalog Ateljevića i do kilometrima udaljene vještačke akumulacije.

"Mi danima pretražujemo korito rijeke Trebišnjice, ali i obale, iako je u pitanju višekilometarski riječni tok do jezera Hutovo, tako da dobrovoljci, prijatelji i rodbina nestaloga, kao i Lovačko udruženje, pretražuju obalu, jer postoje dva mjesta u koritu na kojim je preko ivica obala prelazila voda, pa smo sumnjali da je nestali mogao biti na tim mjestima, ali ga nismo pronašli, dok samom rijekom plovimo mi iz Civilne zaštite, vatrogasci i policija, ali ga još nismo pronašli", kaže Nemanja Sorajić, šef odjeljenja Civilne zaštite koje djeluje pri trebinjskoj Javnoj ustanovi Ekologija i bezbjednost.

On kaže da je vodostaj rijeke do Ateljevićevog nestanka bio veliki, ali su iz Hidroelektrana na Trebišnjici odmah po dojavi o nestanku smanjili ispuštanje vode, tako da sada dubina rijeke nije velika, a i gotovo čitavom svojom dužinom do akumulacije je vidljivost riječnog dna ogromna, tako da se nije moglo desiti da ne uoče nestalog.

Budući da Ateljević za sada nije pronađen ni na obalama Trebišnjice, niti u samoj rijeci, nastavlja se potraga i na ovim mjestima i na samom vještačkom Hutovom jezeru, gdje su radnici Hidroelektrana na Trebišnjici sa površine uklonili sav otpad kako bi i vidljivost u jezeru za ronioce bila što veća.

"Rezultata nažalost za sada još nemamo, ali ne odustajemo, smjenjujući se i mi i na rijeci i oko rijeke, kao i ronioci na jezeru", dodaje Sorajić.