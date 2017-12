Natpis "Srpski zločinci" biće uklonjen sa sarajevske Vijećnice?

SARAJEVO - Riječi "Srpski zločinci" na sarajevskoj Vijećnici biće izbrisane, odlučio gradski parlament.

Cijelu priču pokrenuo je SDP-ov Miro Lazović. On je protiv natpisa za koji kaže da etiketira i vrijeđa i one Srbe poput Jovana Divjaka i Slaviše Šućura koji su nosili uniformu Armije BiH.

Šta će to pisati na novoj tabli još ne zna, ali se nada da će se nadležna Komisija više pozabavi istorijskim činjenicama.

"Istorijske činjenice su da su na okolnim brdima, na Trebeviću bili pripadnici Sarajevsko-romanijskog korpusa, ali kakav će konačni tekst sadržaja biti, to će utvrditi ova Komisija. U svakom slučaju niko neće imati mogućnost da negira te istorijske činjenice, jer one su takve kakve jesu, koliko god one bile bolne za neke, jer su istinite i dokazane", izjavio je Miro Lazović, odbronik Skupštine grada Sarajeva.

Nemamo iste istorijske činjenice kažu to u Boračkoj organizaciji RS.

"Nije nigdje upisano da se paljenje Vijećnice u Sarajevu moglo pripisati i nekoj drugoj strani", kaže Milomir Savčić, a ističe da za svoje tvrdnje ima i dokaze.

"Ja imam jedan dokument koji može ozbiljno dovesti u pitanje tezu koja je iznesena, ne samo danas, nego i ovih dana u Sarajevu, a ona govori o tome da je jedna lokalna radio stanica objavila poziv vatrogascima za intervenciju na sarajevskoj Vijećnici, prije nego što je i počeo da gori, dio sarajevske Vijećnice", navodi Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije RS.

Tekst na Vijećnici je glavna politička tema u Sarajevu. Od postavljanja taj natpis smeta svima koji žele suživot.

Iz sarajevske gradske uprave nisu odgovorili kada bi Komisija trebala da zasjeda i koji bi to tekst trebao da se nađe na sarajevskoj Vijećnici. Iz kantona Sarajevo ATV-u su odgovorili da oni nemaju ništa sa tekstom, "jer ga oni nisu ni postavljali".

Sarajevski Srbi, kojima sadašnja tabla godinama bode oči, baš iz tih razloga u sarajevsku biblioteku, više nisu kročili. Nadaju se da bi uskoro mogli osvježiti uspomene.

"Mnogi Srbi, i to ugledni Srbi nisu htjeli da idu u gradsku Vijećnicu, samo zato što se tamo nalazi ta ploča, na ulazu u Vijećnicu. Znam vrlo dobro i neke ambasadore i tako dalje, jer dok se god ne ukloni takav tekst i takva ploča, sigurno neće ni ulaziti", rekao je Savo Vlaški, predsjednik SPKD "Prosvjeta".

Kad će tačno biti uklonjen sporni tekst, još nije poznato, ali odluka da se to uradi, veliki je korak. Kako ATV nezvanično javlja, u Sarajevu bi mogle biti uklonjene mnoge table i natpisi uvredljivog sadržaja.

(ATV)