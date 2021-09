Navodnjavanje sačuvalo urod: Godina nije gladna

DOBOJ - Da nisu imali sisteme za navodnjavanje mnogi poljoprivredni proizvođači na području dobojske regije bi ovu godinu proglasili gladnom jer su se zbog velike suše teško mogli nadati pristojnim prinosima.

"Pedeset posto je manji urod što se tiče maline, a što se tiče paradajza - zadovoljna sam. Njemu vjerovatno nije nedostajalo vode, suša mu godi. Njega nisam navodnjavala, samo zalijem u četiri dana jednom obilno i to je to. On je na otvorenom", priča Vesna Bošnjak iz Srednje Omanjske, opština Usora.

Na tri dunuma Marija Ristić iz Ostružnje Donje, opština Stanari, uspjela je da sačuva svojih 760 sadnica aronije. Bez obzira na paklenu sušu zadovoljna je rodom, ali i kvalitetom.

"To je zato što smo navodnjavali. Imamo sistem za to, a da nismo navodnjavali bio bi to veliki problem. Zahvaljujući tome imamo isti kvalitet kao i prethodnih godina. I rod nije slabiji nego prethodnih godina zato što smo navodnjavali. Radili smo to svaki dan - jutro i veče", pojasnila je Ristićeva.

Da se ljeto ne smije dočekati bez obezbijeđenih zaliha vode i da se ne treba uzdati samo u kišu zna i zamjenik dobojskog gradonačelnika Slavko Kovačević, koji je po struci inženjer poljoprivrede i koji živi na selu, u Podnovlju.

"Ova godina je bila zaista teška, posebno za određene poljoprivredne kulture kao što je kukuruz. Međutim, za povrtarske kulture je bilo malo lakše zato što je jednostavnije organizovati sistem za navodnjavanje. Pšenica i ječam koji su stigli ranije, prije početka velikih suša, su iznijeli svoju proizvodnju, tako da ipak možemo reći da godina nije gladna. Bilo je nešto voća, povrća i ostalih poljoprivrednih kultura, ali se nadamo da se neće ponavljati ovakve godine. A ovo treba da nas pouči da se organizuju predavanja kako bismo što više unaprijedili sisteme za navodnjavanje, koji su u našem okruženju odmakli u odnosu na naše proizvođače", rekao je Kovačević.

Sistem za navodnjavanje ove godine nije koristio Ljubiša Nović iz Prnjavora, koji uzgaja lješnik, i na jednom hektaru ima 800 sadnica.

"Bog nam je dao kišu. Imam navodnjavanje, ali nisam ove godine puštao. Sadnice su ipak sedma godina, tako da su otpornije. Bilo je kiše svakih petnaestak dana, tako da smo uspjeli dobiti dobre plodove", naveo je Nović te se pohvalio da je prinos oko 2,5 kilograma po stablu.

Svoja iskustva proizvođači su razmijenili na 2. Sajmu poljoprivrednih proizvoda, koji je organizovalo Udruženje "Poljoklast" koje okuplja 27 članova, kako individualnih proizvođača, udruženja poljoprivrednika, tako i zadruga, privrednih subjekata... Sajam je održan uz podršku grada Doboja i resornog ministarstva.