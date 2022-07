Nekad apsolutnom vladaru u Doboju otežan put do parlamenta RS

DOBOJ - Borba za šest poslaničkih mjesta u Narodnoj skupštini RS u Izbornoj jedinici pet, koju čine Doboj, Teslić, Stanari i Petrovo, odavno je počela, a za brojne političke partije i kandidate dolazak do mandata će biti znatno teži nego prije četiri godine.

"Iz jednog ugla, naravno da će biti teže, život naših sugrađana je teži nego ikada, sve je poskupjelo, gotovo je nemoguće preživjeti. U tom smislu, glasači, biračko tijelo, jedan dio koji izlazi na izbore ima jednu jako lošu naviku koja se zove jeftinoća, prosto prihvata 50 maraka, 100 maraka. Kada se to podijeli na period od četiri godine, koliko traje to savremeno robovlasništvo nad čovjekovim razmišljanjem, nad slobodnim umom, nad slobodom ukupno, postavlja se pitanje vrijedi li zarobiti čitavu porodicu, budućnost naše djece za tih 100 maraka? Nismo izmijenili Izborni zakon, ali su napravljene neke tehničke izmjene koje sada zaista jako otežavaju prevarantima da u svojim naumima uspiju. Neće se moći slikati listić, zatim jedan bitan momenat, pečat koji će biti na svakom glasačkom listu, znači neće više moći da bude u opticaju 'bugarski voz' na kojem su oni uzimali buljuk glasova", smatra Olivera Nedić, nosilac PDP-ove liste za parlament RS.

Slavko Gligorić dva prethodna mandata je osvajao kao kadar DNS-a, a ove jeseni će sa liste SP-a pokušati da se domogne trećeg.

Na naše pitanje da li će mu sada biti teže nego 2018, odgovara:

"Ja sam uvijek realan, smatram da će meni biti dosta teško s obzirom na to da sam došao u SP iz druge političke opcije i glasači su više orijentisani na svoje stare kandidate, ali ipak se nadam da ću napraviti jedan solidan rezultat. Nisam opterećen time da osvojim treći mandat. Na kraju, možda je to već i završetak moje karijere, to ćemo vidjeti, ali mislim da će izbori biti vrlo teški, biće u opticaju mnogo novca, malo glasača, prljavo, Doboj je po tome prepoznatljiv", kaže Gligorić te dodaje da je politika postala mora i ljudi više ne žele kroz politiku da rješavaju egzistencijalne probleme.

Deset probosanskih stranaka okupljenih u Pokret za državu, međutim, smatra da im je put do željenog mandata olakšan, jer su se, za razliku od prošlih izbora, ujedinili i neće biti rasipanja glasova.

"Sada je mnogo lakše, govorim o probosanskim strankama, jedna je lista. Naše biračko tijelo na zadnjim lokalnim izborima, zajedno Doboj i Teslić, čini oko 7.500 glasača, koji su glasali, a moja procjena je da će na ovim izborima biti dovoljno 5.500 za mandat. Imamo jednu listu, iz svih političkih partija neko će glasati za mene kao nosioca liste, neko će glasati za svog stranačkog kolegu iz SDA, neko za svog kolegu iz SBiH, iz SBB-a, ali osnovna poenta je da to sve ide u jedan koš i da će to biti naš najbolji rezultat do sada", kazao je Sevlid Hurtić, nosilac liste Pokret za državu.

Nekada apsolutni vladar, ne samo u Doboju, nego u cijeloj Izbornoj jedinici pet, SDS u oktobru priželjkuje jedan poslanički mandat, ali nakon što su kompletni odbori ove partije u Doboju i Petrovu prešli u SNSD, put do entitetske skupštine im je otežan.

"Mi se oslanjamo prije svega na Teslić i mislimo da će Teslić iznijeti težinu tog mandata. Stanari su tu gdje jesu, oni će pripomoći dobro. Znamo, svjedoci smo mi da ni Doboj, ni Petrovo neće imati nekakav značaj, a pogotovo Petrovo, koje čak nije moglo da da i kandidata za poslaničku listu. Što se tiče kandidatura, Teslić je dao osam imena, Stanari dva i jedan Doboj. Biće ujednačena borba i broj glasova koji je potreban za mandat biće niži nego prije četiri godine, kada je trebalo čak oko pet ili pet i po hiljada glasova da bi se dobio jedan mandat", rekao je Branko Vuković, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Stanari i kandidat za poslanika.