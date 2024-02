Nekadašnju avangardnu zgradu banke zamijeniće dvanaestospratnica

DOBOJ - Nekada avangardnu zgradu privredne banke u centru Doboja zamijeniće dvanaestospratnica, a susjedni objekat u kojem se nalazi nekoliko odjeljenja Gradske uprave, plaćen 12 miliona maraka biće rekonstruisan.

Tako su odlučili odbornici u Skupštini grada Doboj koji su danas usvojili Odluku o pristupanju izmjeni i dopuni regulacionog plana Centar Doboj, blok 2.

"Obuhvata i ovaj objekat gdje se mi nalazimo, ovdje Pavlović banka, i ova zgrada do nas. To je ta izmjena regulacionog plana, podnio je zahtjev grad Doboj. Svaki građanin Doboja trebao bi da bude srećan sa gradnjom u našem gradu. Građani Banjaluke su hendikepirani u odnosu na grad Doboj koji ne mogu da donesu odluke ovakve kakve donosi grad Doboj jer nemaju većine. I ja sam ponosan sa skupštinskom većinom i našim rukovodstvo grada... Očito da određeni broj građana nije boravio u toj zgradi, pogotovo u gornjim spratovima, pa da vidi šta se sve dešavalo, da su strašne pukotine, zaista tu bile. Ne znam na koji način bi se zaštitilo to ili konzerviralo... Ne znam zašto bolujemo o toj staroj gradnji. Stara gradnja je onaj dom iz perioda kralja Aleksandra i ono je zaštićeno. Mislim da ćemo ipak mi građani kada dođe do gradnje biti zadovoljni sa onim što će grad da ponudi", izjavio je Zoran Blagojević, predsjednik SNSD-ovog Kluba odbornika.

PDP-ova odbornica Olivera Nedić podigla je crvenu karticu i jedina od prisutnih nije željela da podrži još jednu izmjenu regulacionog plana.

"Oni više informacija sakriju u svojim obrazloženjima, nego što nas informišu. Ja ne znam čemu osim sakrivanja služe ti dopisi, ta obrazloženja... Ja se plašim namjene i da se ne desi da će oni to izgraditi narodnim novcem, pa će onda opet u jednom momentu prepoznati da to trebaju nekome prodati u bescijenje, da će neracionalnom mrežom smještati ustanove... Ona konstatacija kako smo mi svi opsjednuti starošću zgrada, drugim riječima materijalnim, duhovnim dobrima u našoj zajednici... Njima je sve to zrelo za rušenje, za prodaju, za ostavljanje Dobojlija bez njihovih resursa", kazala je Nedićeva.

Dobojlije će dobiti novu višespratnicu, a lokalni parlament je dobio novog potpredsjednika jer je Zoran Blagojević (SNSD) podnio ostavku na tu funkciju.

"Zbog ostavke koja je uzrokovana njegovim povećanim obimom posla obzirom da je nedavno izabran za jednog od izvršnih direktora u 'Elektrodoboju' pristupuli smo izboru novog potpredsjednika, a to je Hasan Begić iz SDP-a. Takođe, zbog ostavki tri načelnika odjeljenja pristupili smo imenovanju tri vršioca dužnosti, načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, u pitanju je Mladen Jevtić, zatim Odjeljenja za poslove komunalne policije Željko Marjanović i Odjeljenja za inspekcijske poslove imenovan je Milorad Duronjić", naveo je Srećko Rekanović, predsjednik Skupštine grada (SNSD).

